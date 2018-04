Jeanette (32) kan ikke gå forbi 12-åringer på gata

– Det er en viss kultur for at vi ordner opp i saker på lavest mulig nivå i skolen. Da er det en viss risiko for at saker som skulle vært rapportert inn, ikke blir det. Da får ikke de det angår den hjelpen de trenger, sier Tormod Korpås.

Som rektor og leder for Utdanningsforbundets lederråd taler han på vegne av Utdanningsforbundets over 8.600 ledermedlemmer.

Korpås er tydelig på at skolen verken kan eller skal løse alle problemer internt.

– Det har vi verken kompetanse eller rett til å gjøre. Vi må kunne be om, og forvente støtte utenfra.

I dette ligger også at skole og skoleeier må ha et godt samarbeid med relevante instanser som barnevern, politi og primærhelsetjenesten.

– Mobbing og vold er så ødeleggende for enkeltmennesker at vi aldri kan tillate oss å bagatellisere eller bortforklare. Vi må selvsagt akseptere at både media og storsamfunnet vil kikke oss i kortene når det gjelder mobbing.

– Må registreres

– I dag har ikke rektorene rapporteringsplikt videre dersom hun eller han mener at saken er løst. Burde man sett på denne ordningen?

– Det er helt avgjørende at faktiske voldsepisoder blir rapportert, og at skoleledelsen tar hendelsene på alvor og iverksetter nødvendige tiltak. Det må kunne dokumenteres at saken er håndtert på en forsvarlig måte overfor så vel lærere som elever. Straffbare forhold skal anmeldes til politiet, helst av skolen eller kommunen.

– Utagerende elever må korrigeres

Også for utagerende elever er skolesamfunnets unnfallenhet og manglende rapportering et stort problem som kan få alvorlige følger, mener Korpås.

– Uten korreksjon er det fare for at eleven lærer at vold og trusler er hensiktsmessige midler for å nå sine mål. Elevene skal lære å bli velfungerende sosiale vesener. Derfor må lærerkollegiet og ledelsen stå samlet om å korrigere elever når de benytter trusler og vold som et middel for å oppnå det de vil.

Konsekvenser for læring

Vold, trusler og trakassering får konsekvenser for læringsmiljøet.

– Dersom elever ikke føler seg trygge, er det håpløst å få til læring. Det får også konsekvenser for arbeidsmiljøet. Lærerne skal også ha et rettsvern og være trygge på skolen. Man kan ikke bagatellisere vold og trakassering selv om de det kommer fra er mindreårige. Dette er noe skolen må ta på dypeste alvor.

Gjennomfører undersøkelse

Utdanningsforbundet vet ikke hvor stor problemet med vold i skolen er, og gjennomfører nå sin egen undersøkelse for å få fakta på bordet.

– De siste årene har media meldt om stadig flere episoder med vold og trakassering. Vi er redd for at dette er hendelser som ikke blir godt nok belyst. Det er viktig for våre tillitsvalgte at vi får fakta på bordet slik at vi kan ivareta medlemmene våre best mulig, sier Korpås.