Ivana brenner for øysamfunnet

Ivana Steiro bestilte selv jobbintervju og kjørte fra Gjøvik til Tomma på Helgeland.

To år senere er hun daglig leder i Tomma Rensefisk AS med ansvar for 11 ansatte og mange titalls millioner kroner i omsetning.

– Jeg fikk litt sjokk, sier hun rett ut om å være nominert som en av ti kandidater til årets nordlending 2018.

Har tatt tak

Styreleder i Tomma Rensefisk, Runar Fjellgaard har imidlertid ingen problemer med å forsvare at hun er en kandidat.

Kysten sliter med en svært negativ befolkningsutvikling. Steiro er en av dem som har snudd en utvikling og skapt bolyst og framtidstro.

– Hun har tatt tak i både lokalsamfunn og bedrift. Engasjementet for Tomma er stort og hun bidrar enormt for å få folk til å trives, slår han fast.

– Folketallet er økt fra ca. 80 til 120 etter at hun kom, spissformulerer han effekten.

Må bo på øya

Det var Fjellgaard som vurderte søknaden og som fikk telefonen og etterpå besøk, Steiro ville rett og slett se øya der det var en ledig jobb som biolog.

Det handlet også om at mannen Tord og barna også skulle trives.

Steiro kom for øvrig til Norge fra Serbia allerede i 2006 som student og er utdannet med en master innenfor akvakultur fra Ås. Drømmen var å kunne jobbe innenfor fagfeltet akvakultur, men hun måtte lenge nøye seg med andre jobber.

Vendepunktet ble søknaden Fjellgaard mottok og at hun sier følte seg verdsatt fra første gang hun møtte han.

Brenner for samfunnet

Nå brenner hun for å bygge opp et enda mer livskraftig øysamfunn. Barnehagen er reåpnet, skoletilbudet styrket og hun ser for seg at det skal være mulig å knytte til seg nye prosjekter.

Et mål er å utvikle nye kompetansearbeidsplasser. Hun har også noen ideer om hvem øya Tomma passer for.

– Det hjelper å ha et nært forhold til natur og gjerne aktiviteter som kajakk og dykking. Vi har riktignok en liten pub, sier hun lattermildt, men legger til at dersom man ikke trives nytter det ikke i lengden.

– Målet er å sette Tomma på kartet, sier hun ganske så ubeskjedent. Og vi må ha trivsel. Det trengs treningsstudio, samfunnshus og et godt butikktilbud.

Tomma Rensefisk samarbeider også tett med tre andre viktige bedrifter på øya: Tomma Laks, Tomma Aluminium og Gabro Nord.

– Vi går alle inn og vil investere i samfunnet her, oppsummerer hun innsatsen.

