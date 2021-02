Det kan være i tøffeste laget for kroppen å trene hardt.

I Lofoten ligger nå tre personer innlagt på Nordlandssykehuset på Gravdal etter en litt for hard økt av en crossfit-variant på treningssenteret Health Fitness i Svolvær.

De tre ga litt mer enn 100 prosent og endte opp med rabdomyolyse.

NRK forklarer Hva er rabdomyolyse? Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan forklarer rabdomyolyse slik: En tilstand som oppstår når veldig mye muskulatur går i stykker samtidig. Er det farlig? – Ja, når det blir såpass mye som i disse tilfellene, er det potensielt veldig farlig for nyrene, sier Juul. Derfor oppstår det Rabdomyolyse kan komme av infeksjoner, hvis man får mye trykk på muskulaturen i for eksempel bilulykke, eller at en stor muskel mister oksygentilstrømmingen. Rabdomyolyse etter trening Rabdomyolyse kan komme etter trening slik som i dette tilfellet, hvis man presser seg langt utover det muskulaturen i kroppen er vant til og tåler.

«Pisset cola»

De involverte ønsker ikke å stille med navn til NRK. En av dem sier til NRK at det er klart at de her har pushet hverandre til å yte mer enn de hadde planlagt.

Til Lofotposten sier de at de ikke hadde hørt om rabdomyolyse før, men at de skjønte alvoret da en av dem fortalte at han «pisset cola» samme kveld.

Plutselig mørk urin er nemlig blant symptomene legene ber en være oppmerksom på.

– Dette kunne gått skikkelig ille. Jeg var usikker på om jeg skulle ringe legen, men jeg er glad for at jeg gjorde det, sier en av dem til Lofotposten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Går gjennom rutiner

Kommunelege Jan Håkon Juul i Vågan sier dette er en tilstand som oppstår ved at veldig mye muskulatur i kroppen går i stykker samtidig.

– Når det blir såpass mye som det gjorde i de tilfellene her, er det potensielt veldig farlig for nyrene.

– Hvis store mengder muskulatur ødelegges, og det ikke blir behandlet, kan du dø.

Kommunelege Jan Håkon Juul i Vågan i Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Er dette noen som har overvurdert sin fysiske styrke her?

– Uten tvil. Her var det beinhard trening – langt utover det muskulaturen er vant til.

Crossfit-varianten er et relativt nytt tilbud på treningssenteret Health Fitness i Svolvær. De går nå gjennom sine rutiner og måtene de gjennomfører treningsøktene.

Astrid Berg-Johansen er daglig leder på treningssenteret Foto: John Inge Johansen / NRK

Daglig leder Astrid Berg-Johansen sier de har lært på den harde måten.

– Vi ser i ettertid at vi nå skal begynne å skalere ned timene og se hvordan folk ligger an, og spørre litt mer innledningsvis så de skal komme inn med rett grunnlag og få riktig trening til sin kropp.

Hun sier det er viktig å dele ansvaret for det som er skjedd.

– Vi må sjekke rutinene våre og skalere ned på programmene. Samtidig må folk kjenne sin egen begrensning, sier hun.

Norge: 400 tilfeller hvert år

– Å skjønne det mens man holder på, det er ikke sikkert at man gjør. Spesielt med crossfit, der man driver en veldig eksentrisk trening, kan man klare å gjennomføre den uten egentlig å være sterk nok. Da påfører du muskulaturen betydelig mer påkjenning enn den er vant til, sier Juul.

Han forteller at tilstanden ikke er uvanlig. Juul har selv sett slike tilfeller, og forteller at amerikansk forskning viser at det i Norge er rundt 400 tilfeller i året.

– Den vanligste gruppa som får det gjennom trening er dem som har vært fysisk godt trent for ti år siden og som skal begynne på nytt.