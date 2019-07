Trener for fem milliarder: – Folk jakter på den perfekte kroppen

– Jeg trener for å holde meg i form og bli sterk. Men som sikkert alle andre her, vil jeg også se fin ut, sier Anne Sofie Søfting mens hun tøyer ut etter en treningsøkt på Alfa treningssenter i Bodø.

Søfting tror at Instagram og andre sosiale medier hvor folk poserer med flat mage og sprettrumpe er med på å få folk opp fra godstolen.

– De fleste merker nok det økte presset i sosiale medier, sier hun.

Anne Sofie er ikke alene. Personlig trener Henriette Sveaass tror at kroppspress er en av årsakene til at flere begynner å trene.

– Det er en del kroppspress, spesielt om sommeren. Vi hører at folk snakker om sommerkroppen 2019.

Anne Sofie Søfting trener på treningssenter i Bodø. – Det viktigste er å komme i form. Men man vil jo se bra ut også, sier hun. Foto: David Engmo / NRK

Dobbelt så mange treningssentre

I følge bransjeorganisasjonen Virke har antall treningssentre doblet seg på ti år.

I samme tidsrom er det blitt tre ganger så mange nordmenn som er medlem på treningssenter.

De kraftige økningen handler om mer enn kroppspress, tror stipendiat Stina Gjestvang ved Norges idrettshøyskole.

På 1990-tallet skjedde en endring i folks aktivitetsmønsterer. Private treningssentre danket ut idrettsklubbene og ble den viktigste treningsarenaen for den voksne befolkningen.

– De siste ti årene har treningssentrene opplevd en tredobling av medlemmer, sier Stina Gjestvang ved Norges idrettshøyskole. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Det vi ser er at treningssentrene er dyktige til å tilpasse seg vår moderne livsstil. Flere sentre har åpent døgnet rundt.

Virke organiserer 400 treningssentre med 600.000 medlemmer i Norge. De siste tallene fra medlemsbedriftene viser at omsetningen i treningsbransjen for første gang har bikket fem milliarder kroner.

Spesielt nisjesentre er i vekst, og bidrar til inntektsøkningen.

– Det gjelder spesielt treningssentre som spesialiserer seg på crossfit og bootcamp, sier bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening.

– Treningssentrene merker godt at det har vært en økende bevissthet i befolkningen rundt kropp og helse, sier bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening. Foto: Kraft Foods

At både de yngste og den eldste delen av befolkningen svetter på treningssentrene har også bidratt til veksten.

Stipendiat Stina Gjestvang understreker at selv om treningsbransjen har opplvd en boom de siste årene, er det fortsatt bare 33 prosent av den norske befolkningen som er aktiv 150 minutter i uka.

– Tallene viser at de som allerede trener, trener mer. Mens den inaktive delen av befolkningen fortsatt ikke trener.

Forbyr tettsittende treningstøy

For å få enda flere nordmenn til å svette på treningssenter, har Virke innsett at bransjen må ta grep mot det økende kroppspresset.

– Vi gjør det vi kan for å fronte sunnhet og helse. Men vi er klar over at treningssentre brukes for å jage et uoppnåelig og usunt kroppsideal, sier bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke trening.

Mindre tettsittende bekledning for personlige trenerne og nye retningslinjer for bruken av sosiale medier, er noen av tiltakene som gjennomføres for å få økt fokus på trening og mindre på kropp.

Ikke alle er like begeistret for at treningssentrene innfører kleskoder for treningstøy.

– Vi har blitt kritisert av medlemmer fordi de ikke får lov til å ha seg lite klær.

– Influensere har stor makt

Virke merker spesielt at de yngste medlemmene på treningssentrene påvirkes av sosiale medier. Det er en stor utfordring for treningsbransjen, ifølge Oppen.

– Vi har liten påvirkning på mye av det som skjer på sosiale medier. Mange av de såkalte treningsekspertene der er influensere. Der er det mye fokus på kropp, sier hun.

– Hekta på trening

Personlig tror jeg det er en blanding. Jeg er ikke helt der, jeg tror en generell god livsstil er bra. Foto: David Engmo / NRK

Også personlig trener Henriette Sveaass ved Alfa treningssenter i Bodø jobber mot kroppspress.

– Trening handler om så mye mer. Trening får meg i godt humør. Jeg blir mindre stresset og jeg er helt hektet, rett og slett.

Samtidig tror hun de fleste som trener har to tanker i hodet samtidig.

– De fleste nordmenn vet at det å spise riktig og å komme seg ut og bevege seg, det er viktig for personlig helse.