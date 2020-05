Ikke bare skuffelse i nord etter nei til Nord-Norgebanen

Tirsdag brast håpet til mange jernbaneentusiaster i Nord-Norge.

Drømmen om en jernbane mellom Fauske og Tromsø, ble stemt ned av et flertall på Stortinget. I SV og Fremskrittspartiet, som fremmet forslaget, var skuffelsen stor. SV mente blant annet at Arbeiderpartiet svikter Nord-Norge med å stemme nei.

Men ikke alle i landsdelen er skuffa.

Ordfører i Narvik Rune Edvardsen (Ap) er glad for at Stortinget stemte ned Nord-Norgebanen tirsdag. Foto: Mathis Eira / NRK

I Narvik mener ordfører Rune Edvardsen (Ap) at Nord-Norgebanen ikke bør prioriteres. Han sier flere andre jernbaneprosjekter i nord står foran i køen.

– Vi har venta i tiår på dobbeltspor på Ofotbanen. Dette er et nordnorsk prosjekt som betyr veldig mye for transport og logistikk i Nord-Norge. Elektrifisering av Nordlandsbanen er også noe som burde vært gjort, og som bør prioriteres først.

Også ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), mener Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø må prioriteres.

Ordfører i Rana Geir Waage (Ap) mener flere krysningsspor og nytt signalanlegg på Nordlandsbanen må på plass før Stortinget eventuelt går for å bygge jernbane videre nordover. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Folk og næringsliv i Nordland er først og fremst opptatt av å ruste opp Nordlandsbanen. På kort sikt må vi øke kapasiteten på strekningen.

Nord-Norgebanen vil koste over 100 milliarder kroner, ifølge Jernbanedirektoratet.

I rapporten som kom i fjor, ble det også slått fast at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Må utredes mer

Ordførerne i Narvik og Rana er fornøyde med at deres eget parti stemte ned forslaget om Nord-Norgebanen.

I Stortinget sa Ap sin transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli, at partiet er for jernbane nordover, men at de ikke kunne stemme for. Myrli mener forslaget hører hjemme i Nasjonal transportplan (NTP) hvor politikerne hvert fjerde år gjør de overordnede prioriteringene i transportsektoren.

Edvardsen mener Nord-Norgebanen ikke er godt nok utredet.

– Vi må få tall, konsekvenser og traseer på bordet før man sier ja eller nei. Vi vet jo egentlig ingenting. Man bare tegner en strek og sier at det skal vi bygge. Vi må vite mer. Alle store seriøse samferdselsprosjekt går gjennom Nasjonal transportplan.

Skuffelse i Tromsø

I Tromsø mener ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) at saken har kommet feil ut.

– Når SV og Ap er positive til jernbane, skulle jeg ønske at de kunne enes om et forslag som alle kunne stemme på. SV har en tilnærming, Ap har en annen. Det synes jeg er uheldig for saken. Når ikke landsdelen er enig om hvordan man skal forholde seg samlet, får man erfaringsmessig ikke gjennomslag sentralt. Det synes jeg er det mest uheldige her.

Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap) er skuffa over at SV og Ap ikke er blitt enige. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Han mener Nord-Norge i dag har fem viktigste jernbaneprosjekter: Narvik-Tromsø, dobbeltspor på Ofotbanen, elektrifisering av Nordlandsbanen, en tarm til Lødingen/Harstad og Narvik-Fauske. Hvilken rekkefølge disse skal prioriteres i, vil ikke Wilhelmsen si noe om i dag.

Nå forventer han at sitt eget parti tar opp igjen saken i forbindelse med Nasjonal transportplan til våren.

– Jeg er ikke med på retorikken fra SV om at Ap ikke vil ha Nord-Norgebanen, sier Wilhelmsen.

Ingen unison enighet i nord

Kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, sier at det på langt nær er noen unison enighet innad i Nord-Norge om å bygge jernbane nordover.

Selv om meningsmålinger det siste året har vist et stort flertall for, mener Sneve at folkekravet om jernbane nordover, er en sannhet med modifikasjoner.

Kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, tror Nord-Norgebanen blir vanskeligere å realisere etter at Stortinget sa nei tirsdag. Foto: Jens Kyed / NRK

– Når prosjektene og pengene skal prioriteres, vil vi se at det er ganske store rivninger innad i Nord-Norge.

Han peker på at Narvik-miljøet ivrer for dobbeltspor på Ofotbanen, på Helgeland står elektrifisering av Nordlandsbanen høyt og i Finnmark er jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi høyt på dagsorden. Spør du folk i Nord-Salten vil de heller oppgradere E6 enn ha jernbane, sier Sneve.

Nord-Norgebanen vil bli tatt med inn i arbeidet rundt ny Nasjonal transportplan, mener Sneve. At Stortinget har sagt nei, betyr at mye av entusiasmen som har vært rundt planene, er borte. Det betyr at Nord-Norgebanen blir vanskeligere å realisere, tror Sneve.