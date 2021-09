Var skyldig seks øre og solgte øya – nå er prisen to millioner

Store Futøya er lett kupert med sandstrand, berglandskap, fjære, noen små vann og en høyere bergtopp. Ifølge megleren fremstår øya som uberørt.

Det er over hundre år siden øya hadde fast bosetting, og det er nesten like lenge siden den ble solgt til dagens eiere.

– Jens Aakre var i sin tid grunneier av en større eiendom i området. Han var skyldig seks øre, og for å få betalt dette skilte han ut denne øya og solgte den til familien som i dag eier den, forteller Langfjell.

Dette var i 1911. Prisen var på beskjedne 850 kroner.

Eller snaut 60.000 kroner omregnet til dagens verdi.

Nå er prisantydningen langt høyere:

2.000.000 kroner.

Gått i arv

Den nye eieren i 1911 var Albert Kristiansen. Han var gift med Hilda Bang Kristiansen. Kristiansen skal ha drevet kolonial- og fiskeforretning på Nordnesøy. Fra denne forretningen eksporterte han blant annet fisk til England.

De to bodde aldri på øya - og derfor har det ikke bodd folk her siden den ble solgt i 1911.

Etter deres bortgang arvet parets to døtre øya. Dagens selgere er etterkommere av disse to.

Store Futøya ligger i Rødøy. Familien som nå selger håper de får tak i noen som kan finne glede i den. Foto: Paul-Egil Henriksen / Diakrit

– Øya har vært gjennom flere skifter. Det var i sin tid min mor og hennes søster som eide den. Den er nå eid av min far og et søskenbarn av meg, forteller Hans Nilsen, sønn av en av to eiere.

Han hjelper til med salget, og sier til NRK at familien er klar for å selge øya til noen som kan skape nye minner der ute.

– Når ikke vi ser noen mulighet til å utnytte den på en god måte er det naturlig å se etter noen andre som kan bruke den til noe fint.

– Alt har sin tid.

En trend å selge øy

Eiendomsmegler Langfjell solgte også Bjørnøya i Rødøy tidligere i år. Der var prisantydningen en million kroner, men den gikk til slutt for 4,3.

Megleren har god tro på at også Store Futøya vil være attraktiv.

– De to øyene er ganske like. Grunnen til at vi har satt den en million dyrere i prisantydning er fordi det forrige gang var åpenbart feil. Vi hadde ingen referanser, så det kunne stått kroner 0 i prisantydning.

Annonsen ble lagt ut i dag, og allerede har folk begynt å laste ned prospektet. 250 interessenter fra det forrige salget har blitt tipset.

Eiendomsmegler Kristine Langfjell forteller at det er mange som ønsker å selge øyer for tiden. Foto: PAUL-EGIL HENRIKSEN / PAUL-EGIL HENRIKSEN

Salg av øyer er på ingen måte like vanlig som salg av boliger. Men Langfjell forteller at det stadig dukker opp nye objekter.

– Siden salget av Bjørnøya er det mange som har tatt kontakt. Jeg har ikke helt oversikt, men det er mellom 15 og 20 henvendelser.

– Er det blitt en trend å selge øyer?

– Ja, jeg tror ikke det er feil å si det. Det kommer nok flere øyer til salgs fremover.

Og for dem som har tenkt å by, er det lurt å sette seg godt inn i ting.

– Det er ikke nødvendigvis rett fram å bygge på ei øy, så man gjør lurt i å sette seg godt inn i salgsoppgaven, reguleringsplan og det lovverket som regulerer byggrenser til sjø, sier Langfjell til slutt.

Fredag 24. september er det duket for budrunde, og megleren er spent på hva utfallet blir denne gangen.