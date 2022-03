Kjell Terje Ringdal er førstelektor på Høyskolen Kristiania i retorikk.

Professor i retorikk Kjell Terje Ringdal lar seg rive med i begeistring over talen til Ukrainas president. Foto: Heiko Junge / NTB

Senest i går foreleste han om Zelenskyjs retorikk og symbolbruk.

– Det er et eller annet med de symbolske handlingene hans. Han står ute i gatene i militæraktige grønne T-skjorter.

I tillegg peker Ringdal på det faktum at presidenten takket nei til USAs tilbud om å bli fraktet ut av Ukraina med ordene: «I dont need a ride, I need weapons».

– Det han gjør og det han sier er oppbygningen av en krigspoet og en helt. Han er vår tids Churchill.

– Bør risses inn i himmelen

«Do prove that you are with us, do prove that you will not let us go, do prove that you indeed are Europeans. And then life will win over death and light will win over darkness. Glory be to Ukraine».

Slik lyder avslutningen på den forrykende talen den ukrainske presidenten holdt til EU-parlamentets hastemøte.

Ringdal er mektig imponert og mener dette er noen av de viktigste setningene som er laget de siste hundre årene.

– Det er setninger som bør risses inn i himmelen og lyse til evig tid. Fordi det handler om akkurat nå og det handler om hva som skal komme. Det er en appell til et Europa som må holde sammen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler i EU-parlamentet, tirsdag. Foto: JOHN THYS / AFP

– Han er en inkarnasjon av en moderne helt, og en slags Winston Churchill fordi formuleringene hans er så kraftfulle.

Ringdal beskriver talen som vakker og poetisk.

Han mener Ukrainas president har klart å fange – på en dramatisk og varm måte – essensen av det som nå skjer; krig mot frihet.

– Han oppviser et politisk lederskap som de fleste av verdens politikere burde takke ham for. Nettopp fordi han oppviser det motet og den evnen til å formulere seg klart, der andre politikere blir beskyldt for å dukke og være uklare.

– Vi er sånn som dere

Jens Elmelund Kjeldsen er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Kjeldsen var også en av de som lot seg begeistre av talen til ukraineren.

Jens Elmelund Kjeldsen synes det er interessant at Ukrainas president har klart å fremføre ektefølte ord. Foto: Christine Fagerbakke / NRK

– Det første man kan notere seg er at det høres ut som tolken er gråtkvalt. Du merker at han blir revet med, og det viser noe om styrken på talen.

Kjeldsen bet seg merke i det menneskelige preget over talen. Samtidig mener professoren Zelenskyjs viser styrke.

– Det er veldig ofte slik at i krig og krigsretorikk at man faller til faste uttrykksmåter. Og gjerne leser de opp fra et forberedt manuskript. Han gjorde ikke det. Han snakket fra hjertet og så rett inn i kameraet.

Kjeldsen er imponert over Zelenskyjs talekunster og mener talen virker autentisk og fremstiller presidenten som menneskelig.

– Han er mer enn en statsleder og en militærleder. Han fremstår som et menneske. Den menneskelige appellen som går fra et individ til et andre er det sterkeste vi kan få. Han blir på en måte representasjon på alle menneskene i Ukraina.

Zelenskyj fikk stående applaus både før og etter talen.

Dette mener Kjeldsen forteller mye om presidenten, men også EU.

– Det han egentlig sier – både med ordene, formuleringene og med framføringen sin er vi er sånn som dere, og vi er en del av EU. Det er åpenbart at det gikk til hjertet til alle som satt i salen der.