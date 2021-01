Hver tredje ungdom får en psykisk diagnose: – Kan bli en merkelapp som henger på livet ut

Selve analysen vår omfatter alle kommuner i Norge. Det forskerne har gjort er å se på alle kommuner med minst 1000 ungdommer i den aktuelle aldersgruppen under 18 år. Så har de justert tallene for at det bor ulike mennesker i kommunene.

De finner mest diagnostisering av unge i kommuner som Bodø, Røyken, Porsgrunn, Ski (nå i Nordre Follo) og Nøtterøy.

En kommune som Oslo ligger også over det man skulle forvente ut fra befolkningssammensetninga.

Minst sannsylig er det at ungdom får en diagose for et psyisk helseproblem i kommuner som Bærum, Oppegård (nå i Nordre Follo) og Asker.

Forskerne stiller spørsmål ved tendensen til å diagnostisere og behandle stadig flere ungdommer for psykisk sykdom.

De ser en sammenheng mellom diagnostisering og dårligere skoleresultater, lavere sysselsetting og høyere andel uføretrygdede.

Forskerne er opptatt av om ungdommer med moderate psykologiske plager blir overbehandla i noen kommuner.

De mener en diagnose kan føre til at ungdommene identifiserer seg som syke og ikke klarer å fullføre videregående utdanning og blir trygdemottakere.

(kilde: Bakken 2019, Simen Markussen og Knut Røed: «Bidrar medikalisering av ungdom til utstøtning fra skole og arbeidsliv? "Søkelys på arbeidslivet" 2020)

Frischsenteret er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Frischsenteret utfører samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med universitetet.