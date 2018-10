Hvem vil du skal bli Årets Nordlending?

NRK Nordland og Avisa Nordland skal også i år dele ut hedersprisen til noen som har gjort noe ekstraordinært i løpet av året som har gått. Tradisjonen tro, inviteres nå folket til å bidra i nominasjonsprosessen.

– For meg viktig at vi får en bredde i kandidatene. At de er forskjellige. Jeg er nok på leting etter en hverdagshelt eller en idealist. De vet jeg vi har mange av i Nordland, sier fylkesordfører Sonja Alice Steen.

Send inn dine forslag her.

Kraften i fylket

– En del av disse er folk som ikke normalt tar mye plass i media. Derfor er vi avhengig av hjelp, slutter direktør Mariann Meby i Bodø Næringsforum seg til.

I tillegg til disse to består juryen av distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

– Årets Nordlending handler om en variasjon av mennesker, men også om kraft i fylket vårt. Å vise fram det, og historiene til folk, er vel så mye årets nordlending for meg som selve kåringen av vinnere. Å løfte fram enkeltmennesker er en viktig del av det, sier Undrum Jacobsen.

– Gjennom årene er kåringa blitt en stor og viktig sak for folk i Nordland, som det legges veldig godt merke til. Som jury er vi helt avhengig gode innspill fra alle deler av fylket. Det er langstrakt, men vi har fått god hjelp tidligere, sier Hanssen.

– Og det er mangfoldig. Det industrien holder på med på Mo er det ikke sikkert at fiskerne i Lofoten har full innsikt i, påpeker Meby.

Juryen består av (fra venstre): Fylkesordfører Sonja Alice Steen, distriktsredaktør i NRK Eivind Undrum Jacobsen, direktør i Bodø Næringsforum Mariann Meby og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland. Foto: David Engmo

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Rekordmange stemmer

Avisa Nordland startet med kåringen allerede i 2002, og i 2009 kom NRK Nordland med på laget. I fjor kom det inn 197 ulike navn på kandidater, og totalt kom det inn rekordmange stemmer – 13.994 – før Marcus og Martinus Gunnarsen mottok prisen.

Fristen for å nominere kandidater denne gang, er fredag 16. november klokken 12.

– Vi oppfordrer folket til å sende inn kandidater nå, for når juryen har plukket ut de ti, er det for sent å nominere andre, minner Hanssen om.

Statuttene til prisen lyder slik:

«Årets Nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje.

Årets Nordlending kåres av en jury nedsatt av NRK Nordland og Avisa Nordland, etter en bred høring blant Nordlands befolkning.»

Alle typer mennesker

Man er på jakt etter alle typer mennesker i alle funksjoner – fra hverdagsheltene i lokalmiljøet til dem som har gjort noe for hele fylket innen ulike felt, det være seg næring, sport eller kultur.

Juryen understreker også viktigheten av å gi en god begrunnelse sammen med nominasjonen.

Forslag kan sendes inn her eller på e-post til nordlending@an.no.

Etter at juryen har funnet fram til ti kandidater, vil publikum få anledning til å gi sine stemmer. De ti kandidatene vil også bli presentert i Avisa Nordland og NRK Nordland.

Årets Nordlending 2018 kåres like før jul.