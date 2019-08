Hurtigruten droppet lokale havner på grunn av tidsnød – prioriterte turistmagnet i stedet

Nordgående hurtigrute var forsinket på grunn av teknisk vedlikehold ved kai i Bergen, og droppet derfor å seile til Florø, Måløy, Torvik og Molde.

I gruppen Hurtigrutens venner på Facebook reagerer flere av medlemmene på selskapets prioritering.

I et innlegg skriver en at det ikke lenger er tvil om hva Hurtigruten prioriterer av lokaltrafikk og cruisepassasjerer.

Foto: Skjermdump Facebook / Hurtigrutens venner

I en kommentar under innlegget skriver passasjer Eivind Pedersen:

– Jeg er med fra Ålesund til Trondheim. Trasig å vente fire og en halv time i Ålesund fordi turister skulle skysses tur/retur Ålesund-Geiranger.

Pedersen sier til NRK at MS «Nordnorge» fortsatt var forsinket etter turen til Geiranger. Men det fikk han ikke beskjed om.

Han møtte også flere andre på kaia som ikke var klar over forsinkelsen.

– Jeg kom meg av gårde til slutt, selv om det ble sent. Men at de tar turen til Geiranger for å vise turister norsk natur i stedet for å holde ruta, sier egentlig alt.

Han stiller spørsmål om dette er greit når Hurtigruten får penger fra staten for å anløpe de 32 havnene langs kysten av Norge.

Geiranger er fast anløp på sommerhalvåret, men ikke en av havnene staten betaler for at Hurtigruten skal anløpe.

Det presiseres videre at eventuelle ekstraseilinger, som for eksempel dagens seiling til/fra Geiranger, ikke er en del av det statlige kjøpet, og at slike ekstraseilinger derfor i sin helhet er å regne som annen virksomhet som drives på samme fartøy som statlig kjøp. Fra avtalen mellom staten og Hurtigruten

– Så små konsekvenser som mulig

Hurtigruten bekrefter at de tok turen til Geiranger selv om skipet var forsinket fra Bergen.

– For å få tid til vedlikeholdet, måtte vi dessverre innstille noen havner og endre på ruteplanen på deler av strekningen, sier pressekontakt Hanne Taalesen.

Ifølge Taalesen innstilte de anløpene der det var få bestilte billetter.

– Vi yter et viktig transporttilbud langs kysten til lokalbefolkningen, og det tar vi på høyeste alvor. De få gangene vi må gjøre endringer på grunn av tekniske problemer eller andre uforutsette hendelser, gjør vi alt vi kan for at konsekvensene skal bli så små som mulig.

Hurtigruten la ut informasjon om endringene på sine nettsider. I tillegg ga selskapet beskjed til de som hadde bestilt billett mellom de innstilte anløpene.

At passasjerer som skulle nordover fra Ålesund ikke fikk beskjed om at skipet var forsinket var en glipp, sier Taalesen.

– Enkelte gjester ble dessverre ikke informert direkte slik de skulle ha blitt. Det beklager vi på det sterkeste. Vi går nå gjennom våre rutiner for å unngå at dette skjer igjen.

– Bør se nærmere på avtalen

I avtalen med staten forplikter Hurtigruten seg til å anløpe alle de 32 havnene langs kysten.

– At anløp sløyfes på grunn av værforhold eller andre uforutsette hendelser er greit. Men at det skjer fordi de driver med cruisefart i Geirangerfjorden, som allerede er overbelastet, er forkastelig, sier Marius Jøsevold, som er gruppeleder for Nordland SV.

– Dette viser helt klart at Hurtigruten prøver å være et cruiserederi, når de først og fremst skal betjene kysten.

Jøsevold, som også er vararepresentant på Stortinget, mener selskapet også undervurderer passasjerene når de tror at det ikke er attraktivt å se folkeliv og en levende kyst.

– Bryter Hurtigruten avtalen med staten?

– Dette bør i hvert fall ses nærmere på. Og staten som oppdragsgiver bør være enda tydeligere i det nye anbudet, om at kystruten forplikter til å serve kysten og befolkningen.

– Blitt mer som et cruiseskip

På nettsiden til Hurtigruten beskrives Geiranger slik:

«En av Norges hovedattraksjoner – står på UNESCOs verdensarvliste. Fjorden har noe av det vakreste og mest dramatiske fjordlandskapet Norge har å by på.»

Ordfører Ola Teigen i Flora er ikke overrasket over at turen til Geiranger ble prioritert foran Florø i hans kommune.

Ordfører Ola Teigen (Ap) i Flora kommune. Foto: Fredrik Johan Helland / NRK

– Hurtigruten har dessverre blitt mer et cruiseskip for turister, enn kollektivtrafikk for folk langs kysten.

Ifølge ordføreren er hurtigrutene viktige for mange i kommunen, men det er også andre muligheter for å komme seg til og fra Bergen.

– Så dette er ikke et veldig stort problem. Vi er vant til at skipene er forsinket og derfor må sløyfe en del stopp. Sånt skjer fra tid til annen, sier Teigen.

Kan bli bøter

Avvik fra kontrakten gir økonomiske konsekvenser, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp (H).

– Vi følger opp dette i etterkant. Tett. Vi prioriterer veldig høyt oppfyllelse av den kontrakten.

Nå risikerer Hurtigruten bøter og reduserte statlige overføringer.

– Vi skjønner at rederiene er avhengige av et økonomisk resultat, men vi har vært tydelige på at det statlige kjøpet skal prioriteres, sier Werp.