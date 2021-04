Ble kapret av nazistene for 82 år siden – her er de aller første bildene

Tyskerne rykket i mai 1940 nordover langs riksvei 50 (E6) for å hjelpe sine styrker i Narvik, og ble hele veien forsinket av motstand fra norske og allierte styrker som trakk seg nordover.

Kampene på Hemnesberget foregikk over fem dager og resulterte i at to sivile omkom og 12 tyske omkom. Opp mot 150 brant ned på Hemnesberget, og de aller fleste stod tomme fordi folket der allerede hadde evakuert.

Kurt Henrik Dalmo er doktorstipendiat i historie ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han sier at noe av det som skiller seg ut med kampene på Hemnesberget var at den var langvaring og at det var så mange motstøt. Man ga seg rett og slett ikke.

– De gjentagende motangrepen over så mange dager er ganske spesielt. Det som gjør at de norske til slutt må gi seg er at britene trekker seg tilbake, sier Dalmo

Alle kampene som skjedde i Sør-Hålogaland var svært viktige fordi det gir de allierte i Narvik tid til det de gjør der, et slag som er blitt omtalt som Hitlers første nederlag.

De som omkom var:

Sivile: Båtbygger og fisker Trygve Jentoft Berntvik , 30 år og båtbygger Teodor Bang Valnes, 50 år.

På tysk side var tapene: 1 offiser, 11 underoffiserer og meninge.

Savnet: 3 underoffiserer og meninge.