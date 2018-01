Hundrevis vil jobbe «gratis» i denne naturperlen

Det er halvannet år siden Håvard Lund kunne åpne sin spektakulære hotell-kreasjon på Fleinvær utenfor Bodø. Konseptet går ut på at flere hytter med hver sin funksjon skal skape et komplett tilbud for dem som drar dit.

– Vi traff blink på intensjonene våre om å lage et perfekt møte mellom arkitektur og natur. Jeg sendte nettopp av gårde en jente fra Berlin, og fra før er det en kunstner fra New York som bor der nå.

Det sier Håvard Lund, som står bak prosjektet. Før jul fikk han en telefon fra CNN som ville lage en sak om det spesielle overnattingsstedet.

The Arctic Hideaway, tidligere kalt Fordypningsrommet. Foto: Pasi Aalto / pasiaalto.com

– Oh, and my English was splendid! Ja, det stemmer at de laget en sak om oss. Vi fikk en boost da flere medier basert i London tok kontakt, og det har tatt av litt i sosiale medier nå, sier Lund.

Ser etter spesiell ansatt

Prisene på Fordypningsrommet, eller The Arctic Hideaway som det nå heter, kan være i meste laget for enkelte. Å leie hele anlegget for ett døgn kan koste over 20.000 kroner.

Om du derimot er svært glad i stillhet og flott natur, kan du få to måneder på stedet for en slikk og ingenting. Lund ser nå etter en som kan være «caretaker» fra april til juni, men stillingen er i utgangspunktet ulønnet.

– Det vi ser etter er en som kan fungere som vertskap og vaktmester. Etter at vi la ut stillingsannonsen har mailen nært eksplodert. I går morges hadde vi i underkant av 100 søknader.

– Hvem er det som søker?

– Det er folk fra hele Europa, uten at jeg spesifikt har oversikt over alle nasjonalitetene til søkerne, forklarer Lund.

Torsdag melder Lund om at søkertallet er over 250.

Vil lage undervannshus

Lund forteller at han har gitt flere gjester gode opplevelser. Overnattingsstedet er populært, og er nesten utleid fra nå til mars.

– Vi har opplevd en god pågang fra både enkeltpersoner og store grupper som har lyst til å komme på besøk. Vi har samtidig alltid vært klar over at det kommer til å ta tid med lønnsomheten, men alt går nå etter planen.

47-åringen avslører at han allerede har begynt å tenke på neste steg for anlegget.

– Jeg vil laget et lite rom på havets bunn, som blir som en motpol til tårnhuset vårt. Det skjer noe med hele kroppen når du kommer i kontakt med havet. Jeg har ingeniører, arkitekter og betongfirma klar.

– Det eneste jeg mangler er noen millioner kroner for å realisere det, ler den entusiastiske mannen fra Gildeskål.