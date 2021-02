– Det går egentlig ganske dårlig.

NRK snakker med Eirin Kvandal på flyplassen i Østerrike, hvor hun venter på å ta flyet hjem til Norge.

Hopptalentet fra Mosjøen skulle sette nedslag i går da det gikk galt. Etter et solid annethopp i bakken i Hinzenbach, sviktet det høyre kneet.

Etter fallet under finaleomgangen, ble 19-åringen fraktet bort med båre. Kvandal holdt seg til kneet og hadde synlig store smerter.

– Det var virkelig fæle, fæle bilder å se, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Ikke brudd

Mandag forteller Kvandal at hun har fått seg en trøkk, også psykisk.

– Jeg har det ikke veldig bra nå, nei.

– Hva skjedde?

– Det er samme tabbe som jeg har gjort et par ganger i det siste, med at jeg trekker meg rett før landinga.

Hun kjente straks at det var noe galt med kneet. Det ble raskt tatt røntgen, som viste at det ikke er snakk om noe brudd.

– Det er i alle fall korsbånd, og fort skade på menisken også.

Kvandal snakker med NRK fra flyplassen i Østerrike Du trenger javascript for å se video.

– Kjipt

Kvandal forteller at hun skal ta MR i Trondheim før det trolig blir en operasjon i nær fremtid.

Hun er klar på at hun skal komme seg gjennom dette, men at sesongen nok er over for denne gang.

– Det er mange ting jeg har sett fram til i vinter. Det er bare utrolig kjipt akkurat nå.

– Jeg blir nok borte fra bakken i ni måneder under opptrening. Så får vi ta det derifra.

Eirin Maria Kvandal fra Mosjøen. Foto: Gorm Kallestad

Ser framover

Fra fjerde beste posisjon hoppet hun langt nok til å ta ledelsen.

Hun landet på 88 meter, det tredje lengste hoppet i andre omgang, ifølge VG.

Kvandal vant sensasjonelt verdenscuprennet i Slovenia i slutten av januar.

– Du skulle være med i Junior-VM, som starter i morgen. Og ikke minst senior-VM i Oberstdorf. Hva tenker du skjer nå?

– Det er jævlig, rett og slett. Det var de mesterskapene som var høydepunktet i sesongen her. Men en må bare se framover mot neste sesong. Jeg har et godt team rundt meg og er sikker på at jeg får en god oppfølging.