Norske Eirin Kvandal fra Mosjøen, som ble tatt ut på landslaget før sesongen, er ansett som et stort talent. Det viste hun virkelig i hopprennet i Ljubno i Slovenia søndag.

– Jeg er veldig fornøyd. Vet ikke hva mer jeg skal si, jeg er i sjokk, sier sensasjonshopperen til NRK like etter seieren på 1.4 poengs margin.

TÅRER: Tårene trillet etter seieren. Kvandal var både glad og i sjokk etter å ha vunnet sitt første verdenscuprenn. Foto: Alexander Henningsen / NSF

Seieren kom kort tid før VM skal avholdes. Hun tør ikke si noe om forventninger til det.

– Jeg tror muligheten er der, men jeg tør ikke melde noe nå.

– I Maren Lundbys litt svake sesongstart dukker det rett og slett ei ny jente opp, sa Johan Remen Evensen da seieren var sikret.

– Hun er «sjokka»

I sesongens andre verdenscuprenn klasket hun til med 92 meter i første omgang. Hun satte ikke nedslag, og lå på andreplass.

Men i andre omgang ga hun alt, og landet på 89 meter. Til tross for at hun ikke klarte å sette nedslag denne gangen heller tok hun sin første verdenscupseier, da Ema Klinec kun hoppet 86,5 meter.

– Dette hører med til de litt mer sensasjonelle opplevelsene jeg har vært med på. At resultatene i NM sa mer om hoppingen og kapasiteten til Eirin enn formen til de andre jentene er vel nå hevet over det meste av tvil, sier Clas Brede Bråten.

STOLT: En glad og stolt Kvandal toppet listene på søndag. Foto: Alexander Henningsen / NSF

– Du ser hun er «sjokka» selv, sa Remen Evensen da bildene fra unnarennet viste at hun ble gratulert av lagvenninnene.

Det kan hovedpersonen selv bekrefte.

– Det var mye følelser. Jeg klarte ikke tenke så mye, sier Kvandal som ikke klarte å holde tårene tilbake etter at seieren var sikret.

Kvandal vant også NM-rennet for én uke siden med to suverene hopp på 135 og 123 meter i Granåsen.

– Eirin har overbevist stort både i Vikersund med overlegen seier og det samme i NM. Jeg er usikker på om det er blitt hoppet bedre av noen kvinner tidligere, sa hoppsjef Christian Meyer etter NM-hopprennet, skriver Skiforbundet på egne nettsider.

Gullkandidat

NRKs hoppekspert Anders Jacobsen forteller at det var meget overraskende at den ferske norgesmesteren stakk av med seieren, men mener likevel hun kunne vunnet med mer.

VANT: Eirin Maria Kvandal vant sitt første verdenscuprenn. Foto: Alexander Henningsen / NSF

– Hun klarer å holde hodet kaldt og hoppe godt på ski. Hadde hun fikset litt på stilen også så hadde hun vunnet med masse, sier Jacobsen.

Det er ikke bare hoppingen som imponerer Jacobsen, men også Kvandals evne til å holde nervene under kontroll.

– Hun sitter på toppen som en av de siste. Hun holder hodet kaldt og har nervene under kontroll og får til et godt andrehopp. Det var imponerende, sier Jacobsen som har troa på at hun kan prestere godt også i et verdensmesterskap.

– Hun kunne fått med seg fem poeng mer i hver omgang egentlig, da hadde hun vunnet lett. Inn mot et mesterskap, hvis man får terpet på stilkarakterene, så er hun absolutt gullkandidat når vi kommer til Oberstdorf.