En måned etter at boreriggen «West Hercules» ankom området sør for Trænarevet har den nå forlatt letebrønnen.

Oljeselskapet Wintershall Dea vil ikke bekrefte om de har gjort funn.

Bellona-leder Frederic Hauge er sikker på at boringen har vært resultatløs.

– Dette er en gledens dag for miljøet og for alle de som bor på Helgeland, Lofoten og i Vesterålen.

SIKKER: Bellona-leder Frederic Hauge er sikker på at det ikke er gjort funn.

Ifølge hans opplysninger er det ikke observert gassflamme fra riggen. Helikopterflyvningene ut til plattformen forlenges vanligvis ved funn. Det har ikke skjedd denne gangen ifølge Hauge.

– Når de har forlatt brønnen er det helt åpenbart. De hadde måtte fakle ved funn og da ville boringen tatt fem dager mer, sier Hauge.

Den tidlige avslutningen tyder ifølge bransjenettstedet Upstream på at det ikke ble gjort funn i den såkalte Toutatis-brønnen.

NRK har vært i kontakt med oljeselskapet Wintershall Dea som ikke ønsker å kommentere saken. De henviser til Oljedirektoratet, som er ventet å komme med en uttalelse i løpet av kort tid.

– Boringen gikk raskere enn planlagt, er alt kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea ønsker å si.

Fakta om prøveboring utenfor Trænarevet Ekspandér faktaboks Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten.

Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder av den rødgrønne regjeringen i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012 og senere på nytt i 2016.

Brønnen ligger om lag 7,5 kilometer sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område. Kilde: NTB

Skulle aksjonere

I forkant av leteboringen varslet både Bellona og Natur og Ungdom aksjoner til havs. For første gang på 18 år.

Planen var å oppholde seg i sikkerhetssonen for å stanse boringen. Aksjonen ble avblåst på grunn av høye bølger.

OMSTRIDT: Brønnen ligger om lag 7,5 km sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Det tyske oljeselskapet Wintershall DEA fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte leteboring.

I oktober ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen.

I etterkant har politikerne kranglet om hvem som har ansvaret.

– Verdensklasse

Direktør Kjell Giæver i bransjeorganisasjonen Petro Arctic mener Bellona og Natur og Ungdom skremmer på feil grunnlag.

– I Norge har vi myndigheter som setter strenge krav, både gjennom Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet til all oljeaktivitet. Vi har ei oljenæring som er ansvarlig og vi har ulike sikkerhetsbarrierer mot utslipp i verdensklasse. Av alle de 1100 letebrønnene på norsk sokkel siden 1966, har vi ikke hatt et eneste utslipp som har nådd land, sier han.

I forkant av boringen omtalte han letebrønnen som en av de mest spennende og lovende på norsk sokkel i år.

– Dette kan være det neste store feltsenteret på norsk sokkel. Et stort oljefunn her vil gi betydelig ringvirkninger for hele leverandørindustrien, og være en boost for samfunn og næringsaktiviteten i Nord-Norge, sier Giæver.