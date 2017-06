Her setter verdensmesteren ny norgesrekord

I strålende solskinn på Reine i Lofoten satte verdensmester i kiting, Kari Schibevaag (38), uoffisiell norgesrekord for antall personer på ett og samme padlebrett. Hele 24 personer klarte verdensmesteren å plassere på brettet før de padlet ut på vannet.

– I dag har vi brukt den store «SUP»-en, så har vi fått ut en hel haug med barn og voksne og tatt ny norsk rekord. Det er bare lek og moro, vi elsker det når det er et vær som dette i Lofoten, sier Schibevaag.

Schibevaag skryter av Lofoten, som hun tidligere har omtalt som paradis på jord. Surferen mener det er godt mulig å få enda flere på brettet, men vil først sende utfordringen videre. Rekordbrettet måler hele 5 meter i lengde.

– Nå har vi satt denne rekorden, så er det opp til andre å se om de klarer å slå den. Det er rom for å slå den, vi må legge lista litt slik at andre kan slå oss eller at vi kan slå oss selv på neste forsøk, sier hun.

Verdens største «SUP»

Selv om brettet Schibevaag brukte er større enn det de fleste har forsøkt seg på, er det langt fra det største i verden. Ifølge Guinness World Records ble verdensrekorden for største brett satt på Gran Canaria i Spania 2016.

Her padlet 25 deltakere 2 kilometer på et nærmere 15 meter langt brett, tre ganger størrelsen på det som ble brukt i Lofoten.

– Jeg har aldri hørt om noen andre som har hatt så mange på et brett, og går god for at dette er norgesrekord, sier Kjell Vagle som er leder i Norges Stand Up Paddle-forbund.

Vil prøve seg på verdensrekorden

Stand up paddleboard har blitt veldig stort i Norge, skal vi tro Schibevaag.

Verdensmester i kiting Kari Schibevaag er klar for å sette verdensrekord i kjempe-«SUP». Foto: Marcus Krogtoft / NRK

– Det er en idrett som alle greier å holde på med. Du kan stå å padle, sitte på knærne eller bare sitte på. Det egner seg for både unge og eldre, sier hun.

Det var heller ikke alle av de 24 personene som hadde vært på en så stor SUP tidligere, og mange ble overrasket da Schibevaag kom med den store «SUP»-en.

– Det er dét som er litt gøy, å teste noe nytt. De ble litt sjokkerte når jeg kom med brettet, sier hun.

Schibevaag røper at de ikke er klare for å gi seg med rekordforsøkene helt enda.

– Det må være mulig å slå verdensrekorden, her i nord kan vi slå alt, sier hun optimistisk.