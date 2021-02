Videoen over er filmet tidligere i dag i Valnesfjord i Fauske i Nordland.

Opptakene er gjort da Varsom-observatør Torbjørn Pedersen var på observatørtur for NVE i forbindelse med at det er stor snøskredfare i området.

NVE har varslet stor snøskredfare i områdene Helgeland, Salten og Svartisen i dag og i morgen. I videoen viser Pedersen hvor lett et skred kan utløses.

– Det var stor skredfare i området, og jeg ville se om jeg greide å fjernutløse et skred. Jeg belastet snødekket et stykke unna et brattere heng for å se om jeg kunne provosere frem et brudd som forplantet helt inn i henget.

Torbjørn Pedersen er observatør for snøskredvarslingen Varsom og har i dag vært ute for å gjøre stabilitetstester i snøen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det greide han med full respons. GPS-målinger viser at skredet er mer enn 100 meter bredt.

Skredet blir utløst bare ved å tråkke hardt med skiene.

– Jeg målte bruddkanten til å være 102 meter lang, så dette skredet forplantet seg godt. Vi er nede i skogen, og det er ikke spesielt bratt, men selv her var det mulig å utløse et ganske betydelig skred, sier han.

Se omfanget av skredet Pedersen utløste Du trenger javascript for å se video.

Ikke gjør dette hjemme

Dette kan han gjøre fordi han er svært godt kjent med det aktuelle terrenget og fordi han er på trygg avstand.

Uerfarne skal ikke prøve på det samme. Det vil medføre livsfare.

– Jeg belaster snødekket og provoserer frem et brudd nede i snødekket. Et svakt lag. Dette viser hvor utrolig lett det er å utløse et skred. Jeg står flere titalls meter unna skredet, men klarer likevel å utløse det ved å braste og trampe litt på dette snødekket, sier den erfarne Varsom-observatøren.

– Det er selvfølgelig kjempeustabilt. Slik det er nå kan det gå både naturlige skred som løsner av seg selv, og man kan også utløse skred kun ved en liten tilleggsbelastning. Dette er mer enn stort nok til å være livsfarlig, understreker Pedersen.

Vær varsom i vinterferien

Grunnen til at det er sendt ut farevarsel for stor snøskredfare, er nettopp at det er så lett å utløse skred i disse områdene, sier vaktleder Håvard Toft Larsen ved snøskredvarslinga.

– Det har generelt sett vært kaldt og nå kommer det inn en god del nedbør i kombinasjon med at temperaturen stiger. Når vannet da trenger ned i snødekket og kommer ned til det svake laget, forventer vi at skred kommer til å løsne av seg selv, forklarer han.

NVE har vurdert det som såpass omfattende at de har gått ut med stor snøskredfare – faregrad 4. Hvis man ikke har kunnskaper om svake lag og skredproblem, anbefaler snøskredvarslinga generelt at man unngår slikt terreng og holder seg oppdatert på skredvarselet.

For mange betyr denne uken og neste uke vinterferie – og da også tur og skitur.

– Når det er stor fare for snøskred, er det ikke da man skal pushe grensene. Mange kommer nok til å være veldig fristet til å gå ut på tur, advarer vaktlederen.

– Vår anbefaling til alle som skal på tur de neste dagene er å unngå skredterreng helt, sier Larsen.