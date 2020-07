Veldig mange av oss tar i år ferien i nærområdet og veldig mange kommer på besøk til Nordland fra andre deler av landet.

Alt ligger dermed til rette for at vi skal få vist fram fylket vårt fra sin beste side denne sommeren.

Men hva er den vakreste perla i langstrakte Nordland?

Vi ba dere om hjelp og rundt 1000 sommerbilder har kommet inn på e-post eller blitt delt med #nrkminperle på Instagram.

En egen jury har plukket ut ti finalister, men det er du som kårer vinneren.

Her kan du stemme på din favoritt blant de ti vinnerkandidatene:

NRK-programleder Helge Lyngmoe har ledet juryen som har plukket ut de ti finalistene.

Sammen med eventyreren Randi Skaug og foredragsholder og tidligere deltager i 71 grader nord, Adrian Lund, har han bladd seg gjennom flere hundre bilder.

– Juryen har både jobba hver for seg og sammen. Vi samlet en del bilder hver for oss og møttes via Teams for å luke unna. Runde etter runde. Men nå sitter vi igjen med de 10 som vi mener er de beste kandidatene, sier Lyngmoe.

Han roser alle som har bidratt med sine bilder.

– Mange av bildene har veldig god fototeknisk kvalitet og er godt komponerte. Og de har innhold. Finalistene kommer fra hele fylket, så nå er det opp til folket å avgjøre hva som er den vakreste perla i Nordland.

Avstemmingen avsluttes mandag 10. august og vinneren kåres den samme uken.