Det er ikke bare arbeidsdagen som har fått et digitalt «boost».

Vi har mer tid til overs og mange bruker denne tiden på å finne inspirasjon på internett. Blant annet for å finne svar på hvor i all verden man skal feriere i sommer, nå når landegrensene er stengt fram til 20. august.

En av dem som merker dette er Isabella Einarsen fra Lofoten.

Isabella Einarsens Instagram startet som en privat profil, og brukes fremdeles som det. Men stadig flere bruker profilen hennes til å få reisetips om Lofoten. Foto: @isabellaeinarsen

Jenta fra Henningsvær er mye på tur, og interessen for den norske naturen har over tid gjort at flere tusen følger henne på Instagram.

Siden korona kom har derimot antall følgere tatt et kraftig hopp.

– Jeg har fått minst tusen flere følgere, og det vokser raskere enn før korona. Dessuten var det stort sett utenlandske turister som tok kontakt før. Nå er flesteparten nordmenn, forteller hun.

Merker at mange skal på norgesferie

Einarsen sier det er tydelig at mange har tenkt å feriere i eget land denne sommeren.

Folk lurer på om det er lov å reise til Lofoten, hvor de bør dra, hvor de skikkelige naturperlene er og hvor de bør overnatte.

– Man må ikke nødvendigvis gå en topptur. Bare det å gå en tur i fjæra eller komme seg litt ut tror jeg hjelper veldig, sier Isabella Einarsen. Foto: @isabellaeinarsen

– Jeg har også mange venninner i området som får de samme spørsmålene fra nordmenn. Så folk er veldig på.

Einarsen tror mange er lei av de polerte bildene de ulike reiselivssidene legger ut.

– Folk finner ofte inspirasjon ved å søke etter «vanlige» folk på Instagram. De vil se mer ekte bilder, og ikke bare de polerte bildene.

Selv om hun skjønner at mange vil sørover til varmere strøk etter en lang vinter, tror hun og at mange har godt av å se hva Norge har å by på.

– Jeg tror det blir bra for folk å utvide horisonten, og se hva som bare er rett i bakgården. Å oppleve nye ting innenfor våre landegrenser kan være ganske eksotisk det og.

Så lenge man har den fine naturen, trenger det heller ikke å være så dyrt som mange skal ha det til, legger hun til.

Isabella Einarsen tror mange er lei av de polerte bildene de ulike reiselivssidene legger ut. Foto: @isabellaeinarsen

En av tre inspireres av Instagram

Ifølge en Ipsos-undersøkelse som er gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv inspirerer Instagram unge til å komme seg opp av sofaen.

For befolkninga generelt viser undersøkelsen at en av tre inspireres av Instagram.

Nå for tiden har Isabella mer tid til å være ute, og også mer tid til å kommunisere med følgerne sine. Foto: @isabellaeinarsen

Av de spurte mellom 15 og 24 år sier halvparten at sosiale medier får dem til å gå turer eller drive med annen type friluftsliv.

Og mens det tidligere var spektakulære turbilder fra høye topper, ser Norsk Friluftsliv nå mer tendenser til at det er bilder fra korte turer i nærområdet som folk dras mot.

– Slike bilder er mer på å senke terskelen for å komme seg ut, og viser at man kan like store opplevelser i naturen, sier Linn Elise Jakhelln, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Bilder av bålkos, hengekøyeturer og bærplukking er noe av det som ser ut til å slå best an.

Det er Instagram som topper listen over sosiale medier som inspirerer de unge til tur, etterfulgt av Facebook og Snapchat.