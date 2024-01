På styremøtet i Helse Nord tirsdag i forrige uke redegjorde Helse Nord-direktør Marit Lind for økt bekymring for topptung administrasjon i det regionale helseforetaket.

– Flere har pekt på og etterspurt hva som skjer med de administrative funksjonene, sa hun.

Samtidig opplyste hun at Helse Sør-Øst har vært inne og hjulpet Helse Nord med beregninger av økonomi- og analysesida.

– De har sammenliknet våre og deres administrative funksjoner og pekt på at vi ligger høyt sammenliknet med Sør-Øst.

Selv om Helse Nord har mange driftssteder og dermed flere administrative funksjoner, mener Lind at dette er et område helseforetaket må dukke ned i.

– Nordland fylkeskommune har også stilt spørsmål om hvorfor vi har gjort ei beregning og vurdering av dette området som en del av den helhetlige planen. Det foreslår jeg nå at vi skal gå i gang med, sa Lind.

Etter et sju timer langt styremøte bestemte hun seg for å trekke saka.

– Ble provosert

To dager etter styremøtet kom pressemeldinga som forteller at Helse Nord ansetter en ny direktør.

Ola Jøsendal er ny viseadministrerende direktør i Helse Nord. Han vil være en integrert del av Helse Nords ledergruppe og fungere som fast stedfortreder for administrerende direktør. Foto: Jorunn Busk, kommunikasjonsavdelingen Helse Vest

– Ole Jøsendal (63) blir ny viseadministrerende direktør i Helse Nord. Han blir en del av ledergruppa i det nordnorske helseforetaket, og fast stedfortreder for administrerende direktør, skriver Lind.

Onsdag ble det kjent at den nye viseadministrerende direktøren i Helse Nord, Ola Jøsendal, får 1,9 millioner kroner i årslønn.

Det er 400.000 kroner mindre enn det Marit Lind tjener:

Nå raser sykepleierne mot at foretaket ansetter ny direktør samtidig som de foreslo å kutte i akuttilbud.

Flertallet i styret ville ikke sende planen ut på høring. I planen foreslås det kutt i akuttberedskapen i Lofoten, Narvik og på Helgeland. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Ja, jeg reagerte på dette og ble provosert, sier nestleder Mari-Ann Benonisen i Troms og Finnmark til Sykepleien.

Hun har snakket med kolleger i både Troms og Finnmark.

– Vi er alle mildt sagt forundret over denne ansettelsen, sier hun til fagbladet.

– Mildt sagt bemerkelsesverdig

Også i Nordland er reaksjonene sterke, sier fylkesleder for sykepleierne, Gjertrud Krokaa.

– Dette skjedde to dager etter at administrerende direktør satt i styremøtet og sa at man har blitt klar over at Helse Nord har en tyngre og større administrasjon enn de har i Sør-Øst.

– Her sier Lind at dette må man vurdere, fordi det er et problem. Da er det hårreisende at de to dager etterpå ansetter enda en ny direktør, sier sykepleierlederen.

Sykepleierne reagerer. – Man burde ha sett på administrasjonen før man kom med forslag om kutt i fødetilbud og akuttilbud, sier fylkesleder Gjertrud Krokaa i norsk sykepleierforbund. Foto: Øystein Nygård / NRK

Krokaa spør:

– Hvorfor trenger Helse Nord en ekstra direktør når man i forveien vet at man har for mange i toppledelsen i forhold til resten av landet? Det synes jeg er mildt sagt bemerkelsesverdig.

Mange står i tung omstilling

Krokaa mener Helse Nord burde ha sett på størrelsen på administrasjonen før de kom med forslag om kutt i fødetilbud og akuttilbud.

– Jeg har sett folk gå i fakkeltog og kjempe for eksistensen sin og helsetilbudet. Med de alvorlige forslagene som kommer så burde man ha stukket en finger i jorda og kjent at dette var kanskje ikke tidspunktet.

– Men det har jo vært varslet at de skulle ansette en direktør for å avlaste Marit Lind

som er midt oppi dette tunge omstillingsarbeidet?

– Det er mange som står i et tungt omstillingsarbeid, og det er mange som

har mange oppgaver og mye ansvar.

Da Kjerkol holdt den årlige sykehustalen tirsdag, lovet hun ytterligere bevilgninger til Helse Nord som en konsekvens at hun fredet akutt- og fødetilbudet i Lofoten og Narvik.

– Vi varsler i dag betydelige endringer i finansieringsmodellen – og vil be Helse Nord gjøre ytterligere beregninger knytta til tilbudene i Narvik og Lofoten, for å kunne komme tilbake til dette allerede i revidert nasjonalbudsjett. Det vil si at akuttilbudet i Narvik og Lofoten ikke svekkes.

– Oppdraget var at Helse Nord må spare penger. Belønner dere her dårlig økonomistyring?

– Nei, det vil jeg ikke si. Helse Nord har gjort sin jobb. De skulle gi sin anbefaling, og så skulle dette vurderes politisk. Men nå kom politikken inn litt tidligere. Jeg er glad vi nå får startet samarbeidet med Forsvaret.

Flere direktører enn intensivplasser

Nylig skrev MN24, som er ett nettsted med nyheter fra Midt-Norge, at det nå er flere helsedirektører enn intensivplasser i Norge.

En undersøkelse de har gjort viser at det rett før jul i 2023, var 333 personer med direktørtittel i departement, direktorat, tilsyn og ulike nasjonale og regionale helseforetak.

I Helse Nord var det 22 direktører.

Antallet direktører har økt de siste årene, mens antallet intensivplasser har stått stille og er oppgitt å være 278 plasser, ifølge nettstedet.

– Dette viser at det er på høy å se på hvordan vi organiserer helsetjenestene og bruker skattebetalernes penger, sier Krokaa.

Les også Her sluttet 93 sykepleiere på ett år: – Mange fikk lyst å gråte da de kom hjem fra jobb

– Har du ikke forståelse for at administrerende direktør i Helse Nord trenger noen som kan være nært og gå inn i hennes rolle?

– Jo, jeg skjønner at hun føler seg presset. Men det er ikke sånn at hun står helt alene. Man har en stab, mellom 70 og 80 ansatte i Helse Nord, og man har ganske mange direktører etter hvert.

Helse Nord skal kutte en direktørstilling

HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen opplyser til NRK at ansettelsen av viseadministrerende direktør ikke vil øke antallet direktører i Helse Nord.

– Helse Nord gjennomfører for tiden en intern prosess hvor administrasjonen i det regionale helseforetaket gjennomgås, sier HR-sjef Anita Mentzoni-Einarsen til Helse Nord. Foto: Bente H. Johansen

Årsaken er at Helse Nord kommer til å fjerne en av de eksisterende direktørstillingene.

– Stillingen som stabsdirektør skal fases ut når viseadministrerende direktør er på plass.

Mentzoni-Einarsen opplyser at stillingen er opprettet for å bistå administrerende direktør i den daglige operative ledelsen av det regionale helseforetaket.

– Videre vil rollen fungere som en pådriver i utvikling av det regionale helseforetaket både på regional og nasjonal skala.