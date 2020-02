Det slo ned som en bombe da vesle Havila Kystruten brøt Hurtigrutens monopol langs norskekysten.

Men det har vært langt fra enkelt å få de fire skipene de trenger seilingsklare for overtakelsen som skal skje 1. januar neste år.

Egentlig skulle to av skipene blitt produsert ved det spanske skipsverftet Hijos de J. Barreras i Vigo i Galicia.

Men på grunn av økonomiske problemer ved verftet har de to stålskrogene ligget urørt på siden i fjor sommer.

Ettersom tidsfristen har begynt å nærme seg, har det vært spekulert i om Havila om kom til å klare å bli klar med fire skip som lovet.

Professor Nigel Halpern kalte det i januar «et kappløp mot tiden».

Men nå går altså Havila til Tyrkia for hjelp.

Starter byggingen i løpet av få uker

Torsdag kom nyheten om at Havila Kystruten har inngått kontrakt med det tyrkiske verftet Tersan om bygging av de to siste kystruteskipene.

Det er det samme selskapet som allerede bygger de to andre skipene som skal seile mellom Bergen og Kirkenes.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, forteller at Tersan har kapasitet til å starte raskt. I tillegg har de alt av underlagsmateriell og erfaring de trenger etter arbeidet med de første skipene.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, sier han er glad for kontrakten med Tersan. Han legger ikke skjul på at det har vært en krevende tid. Foto: Arne Flatin / NRK

– Det ser veldig bra ut. De holder framdriftsplanen og kvaliteten på arbeidet er godt. Alt i alt er vi veldig godt fornøyd.

Arbeidet med skipene starter om noen få uker og målet er å få dem ferdig høsten 2021.

– Det oppsto forsinkelser med spanske verftet. Hvordan skal dere klare å være klare til fristen?

– Vi må nok ha inn et erstatningsfartøy fram til det siste blir levert i slutten av 2021. Det har vi allerede jobbet med en god periode og vi har flere kandidater vi ser på.

– Må komme oss videre

Myrvoll sier at de har kansellert kontrakten med verftet i Vigo.

– Vi har prøvd i lengre tid for å få til en løsning, men nå må vi bare komme oss videre. Det har stått stille i månedsvis i Spania og vi får ingen innsikt i den økonomiske situasjonen, sier han.

Men helt ferdige med spanjolene er Havila ikke. De cirka 400 millionene de har forhåndsbetalt vil rederiet kreve tilbake. Det ligger med andre ord an til et rettslig oppgjør.

– Har vært utfordrende

Hurtigruten får altså konkurranse neste år, men skal fortsatt seile langs norskekysten. Fra og med neste år skal Hurtigruten seile med syv skip og Havila fire.

Myrvoll sier erfaringen i Spania har vært krevende for det familieeide selskapet med base på Fosnavåg på Sunnmøre.

– Det er klart at når verftet går inn under konkursbeskyttelse og alt arbeid stanser opp, så er det krevende og uforutsigbart. Det er ikke tvil om at det har vært utfordrende når man har en avtale med departementet om å levere fire skip, så vil man veldig gjerne gjøre det.

Verftet i Tyrkia kommer ikke til å ta utgangspunkt i de to påbegynte skipene i Spania, men begynner i stedet helt på «scratch», som Myrvoll beskriver det.

Til tross for den uavklarte situasjonen med det spanske verftet, har selskapet lånetilsagn som gjør at alle de fire skipene på Tersan er fullfinansierte.

– Jeg føler nå vi har god kontroll over situasjonen.

Myrvoll sier han har god tro på at ordningen vil gjøre at selskapet klarer å oppfylle kontrakten.

– Jeg føler meg rimelig trygg på det.

Hurtigruten får konkurranse fra Havila neste år, men skal fortsatt seile på ruten. Her ser vi Hurtigruten legge til kai i Bodø i stormfullt vær. VIDEO: Alexander Farstad / Sus Wallis. Du trenger javascript for å se video. Hurtigruten får konkurranse fra Havila neste år, men skal fortsatt seile på ruten. Her ser vi Hurtigruten legge til kai i Bodø i stormfullt vær. VIDEO: Alexander Farstad / Sus Wallis.

Fakta om kystruten Bergen-Kirkenes Ekspandér faktaboks Kystruten mellom Bergen og Kirkenes er populært kjent som hurtigruten, og dette er også navnet på selskapet som i dag betjener ruten.

Helt siden 1893 har staten subsidiert skipstrafikken på ruten for å sikre transporttilbudet og kystforbindelsen til lokalbefolkningen.

I dag støtter staten driften av kystruten ved å kjøpe transporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes for rundt 700 millioner kroner i året.

Avtalen med staten slår fast at skipene skal innom 34 havner mellom Bergen og Kirkenes daglig.

Staten krever at skipene minimum har kapasitet til 320 passasjerplasser, 120 køyplasser i lugar og minimum 150 europaller for frakt av gods nord for Tromsø.

Selv om ruten hovedsakelig ble startet for nyttetransport, har den gjennom årenes løp blitt svært populær blant både norske og utenlandske turister.

Konsulentselskapet Menon regnet i mars 2017 ut at Hurtigruten bidrar med 2,52 milliarder kroner i økt verdiskapning blant de 34 anløpsstedene langs kysten.

Dagens avtale mellom Hurtigruten AS og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste 19. september 2017 ut anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.

I 2018 ble det kjent at både Hurtigruten og Havila får kontrakter med staten på kystruten. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip.

Dagens operatør har sikret seg enerett på navnet Hurtigruten, så Havila vil ikke kunne bruke det. Kilder: NTB, Regjeringen, Wikipedia, Hurtigruten AS