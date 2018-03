Her er Havilas nye «hurtigruter»

De fire skipene er nyutviklede design fra Havyard Design AS, som er en del av Havyard Group ASA, som igjen er kontrollert av Sævik-familiens holdingselskap Havila Holding AS.

Per Sævik er veldig fornøyd med å få tilslag på de 4 skipene – som var det antallet han bød på i konkurransen:

– Dette er en merkedag for Havila-gruppen. Vi har tidligere eid andeler i et eldre hurtigruteskip. Nå får vi mulighet til å eie og drive 4 av 11 skip. Dette gleder vi oss til, sier Sævik.

Positivt med miljøbonus

Det har vært en lang og krevende prosess for Per Sævik selv, som har vært ledet Havila-teamet i arbeidet med å få tilslaget.

Per Sævik er fornøyd med å ha fått tilslag på fire skip i det nye kystrute-anbudet som trer i kraft fra 2021.

– Stortinget vedtok en bonusordning for rederi som kom med miljøtiltak ut over de opprinnelige kravene i anbudet. Det synes jeg var en klok handling. Det er positivt for oss at miljøhensyn ble en del av utvelgelsen, sier Sævik.

Staten kjøper transporttjenester på Kystruten mellom Bergen og Kirkenes for å sikre at man opprettholder reisetilbudet lokalt med anløp av 34 havner som ellers kunne risikere å bli ubetjent.

I tillegg kjøper staten godstransport mellom Tromsø og Kirkenes for å sikre tilbudet for varetransport langs sjøveien i den regionen.

Den nye avtalen skal tre i kraft fra 01.01.2021.