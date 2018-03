Transportforsker: – Hurtigruten vil signalisere at de er kystens konge

I dag ble det klart at både Hurtigruten og Havila får kystrute-kontrakt. Samferdselsdepartementet har bestemt at Kystruten Bergen – Kirkenes skal deles mellom de to aktørene.

Hurtigruten har i dag 11 skip i omløp, men vil nå bare ha sju. Havila får fire nye skip i rute mellom Bergen og Kirkenes.

Samtidig understreker Hurtigruten at de fortsatt vil ha helårssatsing langs kysten.

– Hurtigruten skal seile fra Bergen mot Kirkenes hver dag – også de dagene vi ikke har fått anbud, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

– Hvem prøver de å skremme?

Administrerende direktør i Havila, Per Sævik stiller seg nærmest likegyldig til at Hurtigruten nå varsler at de skal opprettholde dagens produksjon, også på dager de ikke har fått anbud.

– Jeg skjønner ikke hvem de prøver å skremme. Ingen kan nekte de å operere med flere skip enn anbudet tilsier. De gjør som de vil, sier Sævik.

Per Sævik skjønner ikke hvem Hurtigruten prøver å skremme ved å fortsatt ha 11 skip i drift. Foto: Torild Øvrelid / NRK

Sender ut et signal om at de er kystens konge

Transportforsker ved Handelshøgskolen i Bodø, Gisle Solvoll ser i motsetning at Hurtigrutens satsing kan bli en utfordring for Havila.

– Hvis Hurtigruten skal opprettholde dagens kapasitet vil det kunne ta kunder fra Havila. De vil ta av det markedet Havila er avhengig av for å tjene penger, sier Solvoll.

Han er likevel glad for at Hurtigruten får flere turister til Norge.

– Ved å gjøre dette kan du godt si at Hurtigruten sender ut et signal om at det er de som er kystens konge. De bidrar til å få flere turister til Norge, og det er bra, sier han.

Har vært klar på det lenge

Norskekysten er viktig for Hurtigruten, og ifølge dem selv har de vært klar på at de ikke kom til å trappe ned på driften mellom Bergen og Kirkenes uansett utfall av anbudet.

Solvoll mener dette er Hurtigrutens plan B og at de enkelt kan snu dersom det ikke viser seg å ikke være vellykket.

– Hurtigruten kan trekke ut, kvitte seg med eller flytte de fire skipene hvis det går dårlig. De har lenge sagt at dersom de mister kontrakten med staten skal de likevel drive kommersielt langs kysten. Nå viser de at de mener alvor, sier han og legger til at det er verre for Havilas del.

– Dersom det ikke fungerer for Havila er de likevel bundet til ti år med staten.