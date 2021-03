Håvard (15) tok ferie fra ungdomsskolen og seilte til Lofoten: – De fleste på båt er eldre

For en uke siden seilte de nordover fra Kvammen i Askvoll kommune med sjarken «Kystbas».

Om bord var det opprinnelig fire mann, Håvard Nymoen Selvik (15), Stian Rasch (21), Ulrik Farstad (17) og skipper Harald Nymoen Selvik (21).

Stian har nå dratt hjem, men har samtidig blitt erstattet av Håkon Nymoen Selvik som har flydd oppover.

– Jeg har tatt meg fri fra ungdomsskolen for å dra oppover til Lofoten. Jeg vil lære og se hvordan brødrene mine gjør dette, forteller Håvard til NRK.

De eldre brødrene Håvard og Håkon har god erfaring fra fisket – til tross for alderen.

Men det har også Håvard – dette er nemlig tredje gangen han reiser nordover. Første gang var han bare tretten år.

DRØMMETUR: Det er kanskje ikke så rart at Håvard (15) drømmer om å bli fisker. Nå er det vel neppe slik hver eneste dag ... Foto: Privat / Privat

Polarsirkeldåp

Når en gjeng unge gutter seiler nordover langs kysten er det følgelig godt stemning og mye humor. Håvard, den yngste om bord, sier de gjennomførte et helt spesielt ritual da ankom Polarsirkelen.

I sjarken Kystbas seilte guttene nordover. Foto: Privat / Privat

– Ulrik er utplasseringselev. Da vi kom til Polarsirkelen kom vi på den gamle tradisjonen om å døpe dem som passerer 66. breddegrad for første gang. Han sa det var greit at han ble døpt, sier han til NRK.

Med selveste polarsirkelsymbolet i bakgrunn gjennomførte guttene en skikkelig polarsirkedåp. Ulrik ble båret frem til døperen Stian.

Etter noen få øser med vann over ansiktet dro Stian frem vannslangen og spylte den iskalde utplasseringseleven.

– Det var deilig og forfriskende. Kjekt det, sier Ulrik før hele gjengen ler.

Mange tonn torsk

Yngstemann om bord har imidlertid aldri blitt døpt.

– Jeg får ta det til neste år.

– Hvorfor reiser du nordover år etter år for å fiske?

– Det er veldig kjekt å få oppleve dette. Familien min har drevet med fiske i generasjoner og jeg vil selv drive med det, svarer Håvard og legger til:

FULL KONTROLL: Guttene er ikke gamle, men de har full kontroll på garnet. Foto: Privat / Privat

– Så har jeg min egen båt også som vi har sendt opp.

Gjengen er fullstendig klar over at de er blant de yngste ute på havet utenfor Lofoten. Det er ikke en hindring for at fisken skal dras opp.

– Vi har 60 tonn vi skal fiske på tre båter. Men det har ikke vært så veldig bra fiske til nå, og vi håper det blir bedre slik at vi kan komme oss hjem til påske.

LITE FISK: Bildene guttene har tatt viser en del fisk, men de forteller at det spøker for påsken om ikke fiske bedrer seg. Foto: Privat / Privat

«Korte» arbeidsdager

Det er ikke alle femtenåringer som arbeider. Og det er nok de færreste som reiser til Lofoten for å fiske under vinterfisket.

Håvard, som gjør dette for tredje året på rad, klager ikke.

– Det er ikke så lange arbeidsdager egentlig. Vi reiser ut i fem-sekstiden. Også er vi tilbake i rundt to. Det er fint det, sier han og ler forsiktig.

– Så er det veldig kjekt. Jeg tjener gode penger og jeg blir kjent med mange andre.

Om kvoten blir fylt til påske reiser gjengen hjem til Kvammen. Da er det rett tilbake på skolebenken for Håvard.

– Jeg søkte fri i tre uker og fikk det. Jeg er glad jeg får lov til dette.