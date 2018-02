Har tro på utskytningsrampe for raketter i nord

Flere observerte et kraftig, spesielt lys på himmelen torsdag kveld. Solfysiker Pål Brekke har tidligere jobbet for NASA men jobber i dag for Norsk Romsenter. Han konstaterer at lyset sannsynligvis kom fra en rakett skutt opp fra USA.

– Det er nok Falcon 9-raketten til Space X som passerte over Nord-Norge. Den ble skutt opp fra California 17:15 norsk tid, forteller han.

Solfysiker Pål Brekke forteller at det spesielle lyset kom fra en rakett. Foto: Norsk Romsenter

Norske romaktører som Kongsberg Satellite Services i Tromsø følger disse oppskytningene nøye, og er verdensledende på sitt felt.

– Det er litt morsomt at Norge har en finger med i spillet under alle oppskytingene til Space X, sier Brekke.

Nina Soleng, ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon ved Kongsberg Satellite Services forteller at når rakettoppskytninger pågår i USA, er det de første og sårbare orbitene som observeres nøye bakkestasjonene på Svalbard og i Tromsø.

– Vi har dedikerte team som jobber med dette, og de har blitt eksperter. I fjor gjorde vi 35 launch og early orbit-supports, og det er ganske vilt.

Se den spektakulære rakettoppskytingen SpaceX gjorde i California 22. februar. Du trenger javascript for å se video. Se den spektakulære rakettoppskytingen SpaceX gjorde i California 22. februar.

Spennende fremtid for norsk romindustri

Vi lever i en spennende tidsalder hvor teknologi utvikler seg veldig fort. Soleng sier at det som skjer i det såkalte «New Space»-miljøet i California også har mye å si for oss i Norge.

– Selskaper kan tilby flere launch- og oppskytningsmuligheter for satellitter og raketter enn man kunne tilby før. Og i forbindelse med dette har vi en unik mulighet til å gjøre noe stort, blant annet på Andøya.

Hun sier at det i fremtiden kan bli mulig å gjøre rakett- og satellittoppskytninger, liknende den vi observerte på torsdag, fra Norge.

– Andøya ligger rett ved åpent hav, og denne posisjonen er perfekt til å skyte ut raketter. Vi har en unik kompetanse til å skyte opp vitenskapelige raketter fra Andøya, og vi kan spore satellitter og raketter fra Svalbard.

Norge er ikke de største når det kommer til romindustri, men kompetansen gjør oss verdensledende innen vårt felt, og derfor også viktig for resten av verdens romindustri.

Dersom det skal bli mulig å gjøre rakett- og satellittoppskytninger fra Nord-Norge, forteller Soleng at dette er en sjanse vi må gripe nå.

– I denne bransjen går ting fort, så mulighetsvinduet for dette, er nå. Jeg håper at Norge sørger for at dette realiseres, og at denne studien kan iverksettes så fort som mulig.