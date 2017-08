Har fått kontakt med begge førerne

Politiet har fått kontakt med førerne av de to amerikanske bilene etter trafikkulykken i Vennesund. – De meldte seg selv etter å ha blitt kontaktet av andre som hadde sett etterlysningen i media, sier Operasjonsleder Jon Inge Moen hos politiet i Nordland. De to personene har status som vitner i saken og vil bli avhørt over helgen.