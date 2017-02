Hæren kan bli lettere

Hæren bør bli større og mer robust enn den Norge har i dag, mener sjefen for Brigade nord, Eldar Berli. Til våren kommer et forslag politikerne må ta stilling til. Forsker i sikkerhetspolitikk, Tormod Heier, mener derimot at hæren bør ha lettere spesialstyrker.