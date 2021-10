Kommune skal stoppe MC-klubb med byråkrati

Tidligere i oktober gikk politiet ut med informasjon om at Outlaws MC har etablert seg i deler av Nord-Norge.

– Politiet ble kjent med at Outlaws begynte å etablere seg i Vesterålen for en god stund siden, sa Per Erik Hagen, politiinspektør og leder for politiet i Lofoten og Vesterålen til NRK.

I etterkant ble det kjent gjennom VOL at Sortland kommune vedtok i bystyret at enprosentklubber er uønskede.

Nå gjør Hadsel kommune det samme.

Men i tillegg skal de aktivt gjøre det vanskelig for klubbene å etablere seg.

– Vi ønsker å stå sammen som samfunn for å hindre dem i å få det til, sier konstituert kommunedirektør Tommy Løveng til NRK.

Oppfordrer folk til boikott

Det første Hadsel kommune gjør, er å slå fast at klubbene ikke er velkommen.

– Vi erklærer dem som uønskede virksomheter, sier Løveng.

Men det stopper ikke med det.

Nå oppfordrer kommunedirektøren alle i lokalsamfunnet til å bidra i dugnaden.

– Vi ønsker også å få private aktører og lokalsamfunn til å gjøre det vanskelig for dem å etablere seg. Det kan være eiendomsbesittere, lag og foreninger og andre som blir kontaktet av miljøet.

– Får de henvendelser om eksempelvis leie av lokaler, ber vi folk tenke seg nøye om – og helst avslå det.

Slagordet til Outlaws på vesten. Foto: Politiet

Fakta om 1 %-klubber: Ekspandér faktaboks 1 %-klubb er en betegnelse på en motorsykkelklubb som selv definerer seg som lovløs, med sine egne lover og regler.

Outlaws MC er en 1%- klubb. Medlemmer av Outlaws MC bruker et ruterformet jakkemerke med teksten «1 %».

Begrepet oppsto etter opptøyene på et MC-treff i Hollister i California i 1947, hvor American Motorcyclist Association angivelig uttalte at 99 % av motorsyklistene er lovlydige, med hentydning til at den siste prosenten er lovløs.

Norge har i dag flere 1 %-klubber: Gremium MC Hells Angels, Bandidos, Coffin Cheaters, Outlaws, Gladiators MC, Gypsy Joker, MC Vikings, Road Pirates MC, Rock Machine MC[3], Satudarah og Mongols Motorcycle Club. Kilder: Wikipedia

Økt byråkrati

Hadsel kommune skal også selv stikke kjepper i hjulene for Outlaws.

– Jeg mener vi har en del virkemidler i kommunen også. Det kan være seg å gjøre det vanskelig for dem å få bruksendring på bygg til deres virksomhet. Eller å følge med på steder de har etablert seg, og sjekke at formalitetene er i orden.

De skal bekjempe MC-klubben med papirmølla.

– Rett og slett gjøre det vanskelig for dem gjennom det kommunale byråkratiet.

Løveng understreker at de følgelig kun skal gjøre grep de har hjemmel i loven til å gjennomføre.

– Vi kan ikke gjøre et vedtak på trass – men der det finnes en hjemmel for det, vil vi gjøre det.

Hadsel kommune, her fra Stokmarknes, ønsker å gjøre det vanskelig for Outlaws å etablere seg. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Næringslivet ønsker samarbeid

Toni Gjessing er leder av Hadsel næringsforening. Han understreker at de er interesserte i å samarbeide med kommunen.

– Vi vil samarbeide og ha dialog med kommunen hvis det er behov for det.

Næringsforeningen har 52 medlemmer lokalt.

– Generelt i Vesterålen er det mye kriminalitet som bekymrer meg som forelder og næringsdrivende. Det er blant annet mye narkotika i omløp, og hendelser som er uheldig i forhold til unge. Og det er klart at å få inn elementer som bidrar til å øke dette, er ikke heldig.

Han mener derfor at Næringslivet bør bidra til å ikke legge til rette for videre etablering av enprosentklubben.

– Hvis man skal lykkes, må man samarbeide og sørge for at man ikke legger til rette for videre etablering.