Glimt-supporterane er Årets Nordlending 2022

Etter år med pandemi-restriksjoner har gjengen på J-feltet og Glimt i Sør bidratt til fulle tribuner og nytt liv både på hjemmebane og bortebane. Med sang, humør og gule farger har supporterne skapt en stadig større folkebevegelse. De har høstet lovord og sjarmert fotball-Europa.

I takt med lagets prestasjoner har det skjedd mye med tilskuerne på Aspmyra. En gang var de skammelig få og pinlig stille. Slik er det ikke lenger. Nå er det sangen, fargene og smilene som løfter Glimt gjennom Norge og Europa.

Årets største seire ble skapt på tribunene, på torgene og på tv-pubene - i Bodø, Oslo, Trondheim, London og Zurich.

Det er en mektig opplevelse når et samstemt kor med 8 000 nordlendinger løfter de gule skjerfene og synger “Å eg veit meg et land”. Før så vi rart på folk som ropte og sang. Nå ser vi rart på de som ikke gjør det. Hver kamp er blitt en fest.

Det kan vi takke J-feltet og Glimt i sør for. Det er de som har klart å få alle med seg på vennefesten. Glimt-supporterne skiller seg ut med å tilby et trygt og inkluderende fellesskap. Glimt i sør er blitt en stadig viktigere arena for samhold og identitet for utflyttede nordlendinger i hovedstaden.

Samspillet mellom publikum og laget gjør begge bedre. “Det føles mektig å oppleve hyllesten. Jeg kommer alltid til å være helgul”, sa Alfons Sampsted i avskjedsintervjuet.

Flere har tatt til orde for at Glimt-supporterne bør få kulturprisen fordi de oppfører seg på en flott måte og bidrar med glede og underholdning som gir en god følelse når man følger dem på TV.

Politiet i Roma rapporterte at de ikke hadde opplevd maken til flotte supportere. I Zurich spanderte smilende Glimt-tilhengere kaffe på politiet. I London hyllet engelske journalister og fotballfans “den gule veggen” på Arsenals hjemmebane.

“Fabelaktig”, skrev en av de viktigste stemmene i britiske medier, The Times-kommentator Henry Winther. Han stoppet ikke¨der: “ Samtidig som Arsenal feiret, hadde ikke bortesupporterne en gang pause i syngingen deres. Hele befolkningen i Bodø kunne fått plass inne på Emirates, og det føltes som de fleste var på innsiden av Emirates. Det levenet de lagde!. Nordmennene snurret skjerfene, spratt og sang ustanselig, og forvandlet et hjørne av Emirates til en herlig sving med gul sprut”.

Dagens supportere følger opp en sterk tradisjon. På 70-tallet var Glimt selve symbolet for nordnorsk identitet, stolthet og kamp mot diskriminering - på og utenfor fotballbanen. Glimt-tilhengerne - med Halvdan Sivertsen, Knut Eide og Arnulf “med tannbørsten” Bendixen i spissen - innførte engelsk supporterkultur til Norge med gule antrekk, kreativ sang, plakater og felles opptog til Aspmyra før kamp.

I 2022 er det altså engelskmennene som lar seg imponere og hyller supporterkulturen i lille Bodø.

J-feltet og Glimt i Sør står for en positiv kultur. De er flotte ambassadører for Bodø, landsdelen og Norge. Det er stoltheten, entusiasmen og jubelen. Gleden over fellesskapet. Følelsen av å tilhøre noe større og mektigere enn hver enkelt av oss. Det er en tilstand ingen av oss kan oppleve alene.

Glimt kan tape en kamp. Supporterne vinner hver gang. Alltid!

Interessen rundt Glimt sprenger stadig nye grenser, også for denne kåringen. Klubben har vunnet på banen, på trenerbenken og nå også på tribunene.

Det er tidenes hat trick.

I statuttene til prisen heter følgende: «Årets nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje».

Totalt kom det inn nesten 350 forslag da juryen ba folk om hjelp til å finne gode kandidater til hedersprisen Årets Nordlending.

Årets jury har bestått av direktør Gro Bergrabb i Nordland Musikkfestuke, regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland, distriktsredaktør Vibeke Madsen i NRK Nordland og sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland.

Juryen mener at årets vinner tilfredsstiller alle deler av kriteriene. Det gjør også folk i Nordland. 4 600 mennesker har gitt sine stemmer og begrunnelser. Årets vinner fikk flest stemmer.

Årets nordlendinger 2022 er Glimt-supporterne.