Glimt har vært Norges beste lag i vinter: – Ingen grunn til at det skal snu

Det har gått fire måneder siden sist Bodø/Glimt og Rosenborg målte krefter. Da avsluttet de Eliteserien i hver sin ende av tabellen. Rosenborg på topp. Bodø/Glimt på i bunnen.

Når lagene igjen barker sammen på søndag ligger de nok en gang på hver sin ende av tabellen. For om vi ser på treningskampene lagene har spilt i vinter er det ingen lag i Eliteserien som har gjort det bedre enn Bodø/Glimt. Og Rosenborg? De ligger sist.

Gode resultater gir alltid en god følelse

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp har spilt flere sesonger på toppnivå i Norge og har deltatt på flere sesongoppkjøringer.

Carl-Erik Torp har selv opplevd å tape treningskamper mot antatt svakere motstand for så å snu det i seriekamper. Foto: Julia Marie Naglestad

– Da jeg var i Brann spilte vi en treningskamp mot Nest Sotra på nivå tre én uke før seriestart. Med toppa lag tapte vi kampen, men mot Rosenborg i seriestarten ble det seier, sier han.

Torp sier likevel at man kan ta med seg gode følelser og selvtillit etter en god vinter.

– Bodø/Glimt har hatt veldig gode resultater i vinter, og det tar man med seg inn i seriestarten. Det er på ingen måte ugunstig å ha spille gode treningskamper.

Flere eksperter tipper det blir en tøff sesong for Glimt. Blant annet har VG-lupen plassert Glimt på nedrykksplass.

Har trua på Bodø/Glimt

Harald Martin Brattbakk har spilt for begge lagene som møtes på søndag og har vært med på mange sesongoppkjøringer. I motsetning til Torp er Brattbakk sikker på at treningskampene vil bety noe, selv når alvoret starter.

Harald Martin Brattbakk har spilt i både Glimt og Rosenborg. Han tror begge lagene vil få en god sesong. Foto: Nyhetsspiller

– Jeg har trua på at det blir en god sesong. Det er ingen grunn til at de skal endre måte å spille på eller at det de har fått til i treningskampene ikke skal gå i serien, sier han.

Da han kom til Glimt første gang i 1992 befant laget seg på nivå to, og slo Lillestrøm 6-2 i en treningskamp før sesongen. Etter det så de seg aldri tilbake, rykket opp, tok seriesølv og cupgull i sesongen etter.

– Ingenting ville gledet meg mer enn om Glimt får en god sesong. Det vil bety mye for både byen og klubben, sier han og drister seg med et tabelltips.

– Glimt blir topp 7. De vet hva som skal til og har trua på seg selv.

Stor forskjell på å spille om poeng

Brattbakk holder likevel Rosenborg som favoritt på søndag, og mener erfaringen betyr mye når sesongen sparkes i gang.

– Ligger man under 2-0 i en treningskamp blir resten av kampen en treningsøkt. Når det står om poeng jobber man knallhardt for å snu kampen.

Tross gode resultater i sesongoppkjøringen har ikke Torp trua på at Glimt befinner seg på toppen av tabellen når poengene summeres opp mot slutten av året.

– Jeg tror det blir tøft for Glimt. De er tydelig svekket etter salget av Martin Bjørnbak og har ikke forsterket seg nok. De overlever, men bare så vidt, avslutter han.