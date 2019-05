Gjerdet som skulle redde reinen er blitt en «dødsfelle»

Tirsdag ble en rein påkjørt av toget ved Kvalfors bru i Nordland. Ifølge reineier Ole Henrik Kappfjell hindret et gjerde den å komme seg videre.

Paradokset er at gjerdet ble satt opp for å hindre rein på togskinnene, men arbeidet ble aldri fullført.

Det er kun gjerde på den ene siden av skinnene.

– Det er ei dødsfelle. Dyrene kommer seg ikke videre. Det er galskap med gjerde bare på den ene siden, sier Kappfjell.

Klage førte til stans

Nå frykter reineiere at gjerdet skal føre til mer blodbad på Norges mest blodige jernbanestrekning. I løpet av de siste fem årene er rundt 3000 dyr blitt drept av toget på Nordlandsbanen.

– Det skal ikke være sånn at byråkratiet stopper et påbegynt prosjekt der fokuset er å berge vilt og rein, sier reineier Ole Henrik Kappfjell. Foto: Privat

Lenge har reineiere kjempet for å få opp et gjerde på den mest utsatte strekninga mellom Vefsn og Grane. 43 millioner ble lagt på bordet, byggingen startet, men ble stanset.

Bakgrunnen er en klage fra fiskerettighetshaver Bjørn Brodtkorb. Han vil at alle laksefiskere sikres tilgang til Vefsna.

Fylkesmannen konkluderte med saksbehandlingsfeil: Byggingen hadde ikke vært ute på høring og må behandles på nytt.

– Mistet nok dyr

– For å berge dyrene synes jeg at de skulle ha bygget ferdig. Og så kunne man tatt diskusjonen om hvor overgangene skal være i ettertid, sier Kappfjell.

– Man skal helst si fint at man blir frustrert, men jeg blir forbanna, sier han.

Reineierne mener at dersom stansen i gjerdebyggingen blir langvarig, må gjerdet rives. Slik at reinen kan komme seg over.

– Kollegene mine og jeg synes vi har mistet nok dyr. Vi har sett frem imot ei framtid der man ikke trenger å leve med skrekken om å miste produksjonsdyr på jernbanen, sier Kappfjell.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Frustrasjon i kommunen

Jon Petter Garnes i Vefsn kommune sier han godt forstår reineiernes frustrasjon.

Garnes varsler at de vil be Fylkesmannen om fortgang i saken.

– Vi er også frustrerte. Staten har gått inn med penger. Reindriftsavdelinga har vært gira på at dette skulle bli gjort. Og Bane Nor hadde det travelt. Da gjorde vi saksbehandlingsfeilen som var ikke å sende det på høring. Det ble skjebnesvangert for hele prosjektet. Dessverre, sier Garnes.

– Jeg skjønner godt hva reineierne sier. Nå stopper reinen stopper opp og går langs jernbanesporet til de finner en åpning, sier han.

I bakgrunnen skimtes gjerdet som skal holde rein unna togsporet. I forgrunnen: kadaveret til en påkjørt rein. Foto: Ole Henrik Kappfjell