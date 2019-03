Ga «Viking Sky» klarsignal om å krysse Hustadvika: – Det var en god porsjon flaks

NTNU-professor Svein Kristiansen er kritisk til at cruiseskipet Viking Sky lørdag besluttet å seile over Hustadvika, og mener det var ren gambling.

Men den finske kapteinens avgjørelse var i tråd med de rådene han fikk av de to norske losene som var om bord. En av dem er Inge Lockert fra Bø i Vesterålen, som er statslos i Kystverket.

Sammen med en kollega hadde han vært om bord siden cruiseskipet dro fra Tromsø da cruiseskipet sendte ut mayday-signal i 14-tida lørdag.

NRK, VG og Dagbladet har alle i dag forsøkt å få et intervju med Lockert. Losen ville ikke la seg intervjue av NRK, men overfor lokalavisen Vesterålen Online reagerer han på spekulasjonene som kommer.

Cruiseskipet «Viking Sky» fikk store problemer ved Hustadvika i Møre og Romsdal. Havstrekket ligger i sjøveien mellom Molde og Kristiansund. Foto: Jan Tore Reistad Kallmyr

Han sier han at uten motorhavariet ville cruisebåten klart seg fint over Hustadvika.

– Noen har sagt at skipet ikke skulle gått over. Men dette er et fartøy som er over to hundre meter langt og ti meter bredere enn hurtigruta. Vi gikk gjennom seilasen med besetninga på forhånd og alt gikk helt som det skulle – inntil vi var fri for motor. Det er da problemene oppstår, sier Lockert til Vesterålen Online.

Han får støtte av sin arbeidsgiver Kystverket. Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland sier det var ingenting som tilsa at et skip som «Viking Sky» ikke skulle gå denne strekningen i det været som var.

– En enorm lettelse

Statens havarikommisjon, politiet, motorprodusenten og de ansvarlige for mannskapet starter nå undersøkelser av Viking Sky, som nå ligger i Molde. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Lockert forteller til lokalavisen at adrenalinnivået på skipsbroen var høyt da det ble klart at skipet var 100 meter fra å grunnstøte. Det var svært høye bølger og vind opp mot liten storm i området. Etter et par timer startet evakuering av de 1.373 personene om bord.

– Vi hadde ikke mye å gå på. Det er klart det var en enorm lettelse å få motorkraft og komme oss ifra. Det var det som berga oss, sier Lockert til Vesterålen Online.

Han synes at mannskapet håndterte situasjonen svært godt.

– Vi mista ikke et eneste liv og berga båten, sier han til avisen.

Hendelsen granskes av Sjøfartsdirektoratet, politiet og Havarikommisjonen, men ifølge kilder NRK har vært i kontakt med skal årsaken være såkalt «overload» på motorene.

– Tenkte på Titanic

Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon. Skipet, med de resterende 436 passasjerene og mannskapet på 458, seilte søndag ettermiddag til Molde, assistert av flere slepebåter. Foto: Michal Stewart / AP

Flere av passasjerene om bord på «Viking Sky» beskriver opplevelsen som «surrealistisk».

Amerikanske Rodney Horgen sier til NRK at vannet rev med seg 20–30 personer da en flere meter høy bølge slo i stykker ett vindu eller en dør og rev med seg bord og stoler i restauranten.

– Det beste ordet vil være «surrealistisk». Vi satt i restauranten da skipet begynte å vugge kraftig fra side til side. Folk falt over ende og middagstallerkener skled på gulvet. Mange tanker gikk gjennom hodet mitt og jeg tenkte på Titanic, sier han.

Røde Kors har opplyst at flere av passasjerene som er reddet i land er traumatiserte etter redningen. De fleste er forslått eller har kutt og bruddskader.