Mener skipsledelsen gamblet: – Skandaløst

Cruiseskipet fikk motorproblemer i uværet ved Hustadvika utenfor Møre og Romsdal lørdag.

Etter en omfattende redningsaksjon, der flere hundre personer ble hentet ut i helikopter, kom skipet til havn i Molde søndag.

Professor i marin teknikk ved NTNU, Svein Kristiansen, viser til at det ofte blir stort fokus på redningsoperasjonene. Han mener skipet ikke skulle vært ute i det hele tatt.

– Man ser ikke helt det fundamentale. Et cruisefartøy med over 1300 mennesker seiler ut i et farvann med en sjøtilstand eller bølgehøyder hvor man med en gang burde skjønne at man ikke har mulighet til å ta i bruk egne livbåter hvis noe går galt. Det er det skandaløse i dette, sier han.

Kristiansen mener skipsledelsen burde visst hvilke bevegelser skipet kunne utsettes for dersom det kom ut av drift i stormen, og at livbåtene dermed ikke kunne brukes.

Fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad har presisert at det er kapteinens avgjørelse, og at det ikke er behov for felles retningslinjer for når skip bør ligge til kai.

– At det går galt, vet vi. Man kan begynne å lure når Sjøfartsdirektoratet nærmest sier at det er «hellig skipperskjønn» som skal utvises. Dette er det ingen som problematiserer, sier Kristiansen.

– Gambler

Kristiansen mener det er en helt annen kultur i offshorebransjen. Der avbryter man operasjoner og evakuerer kontrollert mens man fortsatt har muligheten, sier han.

– Det er helt umulig å få banket inn i hodet på skipsfarten. Man har ikke muligheten til å tenke fremover. Man gambler. Man vet med litt erfaring at et fartøy kan miste fremdrift og styring. Når det skjer, må man ha mulighet til å evakuere.

Ifølge Kristiansen kan maskineri svikte ved store fartøysbevegelser, og man kan også oppleve såkalt blackout selv om det er stille på havet.

– Cruisefartøyet var dessuten ikke lengre fra land enn at de ved første blackout hadde en marginal sjanse for å stoppe driftingen før en grunnstøting. De ville vært fullstendig hjelpeløse, og det var en situasjon de selv valgte å gå opp i. Det blir litt ørkesløst å spekulere over alt som kan gå galt. Vi vet at systemer kan svikte, sier Kristiansen.

Avventer undersøkelser

Losoldermann Emil Heggelund sa mandag morgen at det ikke var noe som tilsa at skipet ikke skulle kunne gå over Hustadvika på grunn av uværet, og at kapteinens avgjørelse var i tråd med rådene han fikk av de to losene om bord.

Hurtigruten valgte på sin side å holde igjen sine skip for å unngå å krysse Stad og Hustadvika lørdag.

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten sier til DN at det er kapteinen som avgjør om skipet skal krysse strekningene.

– Det hender noen få ganger i året at vi velger å bli liggende og vente til været løyer, sier Ege.

Det er selskapet Wilhelmsen Ship Management som har ansvar for skipsledelsen på «Viking Sky».

– Det er nå flere om bord som foretar undersøkelser. Det er våre egne, politiet og Havarikommisjonen. De skal se på hva som har skjedd, hvorfor og hvordan. Frem til rapportene fra relevante myndigheter og etater er klare, har vi ingen kommentar, sier kommunikasjonssjef Marius Steen.