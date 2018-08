Fylkespolitikere i Kina, samtlige hadde med seg tjenestetelefonene sine

I tre dager i mai var en delegasjonen fra Nordland fylkeskommunen på besøk i Jiang-provinsen i Kina. Her skulle de blant annet fremme næringslivs interesser.

De ble svært overrasket over graden av overvåking de ble utsatt for, forteller fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Kameraovervåking som har innebygget ansiktsgjenkjenning, er noe du opplever overalt. Dette gjør jo at politiet og myndigheter til enhver tid vet hvor du befinner deg.

Norske politikeres besøk i andre land har kommet i fokus etter at fiskeriminister Per Sandberg nylig ferierte i Iran.

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, sier i dag til NRK at de gir råd om land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det er blant annet Russland og Kina, som er to land Nordland fylkeskommune har samarbeid med.

– Vi har jevnlig dialog med PST, ettersom folk fra fylkeskommunen reiser en del. Da er vi oppdatert på hva som er greit å vite, før man reiser.

– Ville blitt skuffet om de hacket min mobil

– Da vi skulle til Kina, noe som var nytt for oss, med en stor delegasjon, var det greit å ta kontakt med PST før vi dro, sier Norvoll til NRK.

PST vil ikke opplyse til NRK hvilke råd de gir, men det dreier blant om aktsomhet når man bruker mobiltelefon, og at man er forsiktig med hvilke nettverk man kobler seg opp mot.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll tror kineserne ville blitt skuffet om de hacket hans mobiltelefon.

– I den grad at man blir utsatt for blant annet avlytting, så er det jo for å finne ut hvem man har kontakt med. Jeg har veldig få hemmelige kontakter, så jeg tror han som eventuelt hadde kommet seg inn på min telefon, hadde fått en kjedelig dag på jobben.

Tomas Norvoll, tror ikke hackere hadde hatt bruk for noe av infoen han har på sin mobil. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Ekspert anbefaler at man tar godt vare på mobilen

Teknologirådgiver i NRKbeta, Eirik Solheim, forteller at det er flere ting du kan gjøre for å minske sjansen for å bli hacket når du er i utlandet.

– For privatpersoner vil jo det å bli frastjålet mobilen være mer sannsynlig enn at noen hacker seg inn på den. Så det beste tipset er egentlig å ta godt vare på mobilen, når du er i utlandet.

Eirik Solheim sier at det alltid er lurt å tenke på personsikkerhet, også når du er hjemme. Foto: NRK

Han sier at han selv alltid reiser med to mobiltelefoner, så dersom den ene blir stjålet, kan han bruke den andre til å sperre bankkort, og andre praktiske ting som må gjøres.

– Når man reiser er det litt høytid for å miste mobilen. Konsekvensen er jo at private bilder eller informasjon kan bli spredt. Det å ha en PIN-kode er viktig, også at man er litt forsiktig når man kobler seg til internett uten passord.