Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • For andre dag på rad har Nord-Norge like høy eller høyere strømpris enn Sør-Norge.

• Dette skjer typisk på denne tiden av året, samtidig som det er isleggingstid i de svenske og finske elvene.

• Kraftselskapene begrenser produksjonen og vannstrømmen i elvene slik at det fryser på et islag på overflaten, for å bevare vann til strømproduksjon gjennom vinteren.

• Dette er sannsynligvis over snart, og det blir mer flyt av kraft sørover både i Norge og Sverige, noe som vil dempe prisen både i nord og sør.

• Høy strømpris skyldes også kaldt vær over hele landet og lite vind og nedbør.

For andre dag på rad får Nord-Norge like høy eller høyere strømpris enn Sør-Norge.

I dag er snittprisen på 1,21 kroner per kilowattime i nord. Det er så vidt høyere enn i sør.

I morgen blir snittprisen 1,36 kroner over hele landet.

Mellom 17 og 18 i morgen bikker prisen faktisk over 2 kroner. Noe som ikke er vanlig for nordlendingene.

Senioranalytiker Olav Johan Botnen. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

At prisen nordpå er like høy eller høyere enn i sør er sjeldent, men skjer typisk akkurat på denne tiden av året, forteller senioranalytiker Olav Johan Botnen i Volt Power Analytics til NRK.

– Det er typisk at det skjer nå samtidig som det er isleggingstid i de svenske og finske elvene, sier han.

Fryser elvene

Det som skjer i Nord-Sverige og Finland er at kraftselskapene begrenser produksjonen, og vannstrømmen i elvene, slik at det fryser på et islag på overflaten.

Dette gjøres for at vann, som skal brukes til å produsere strøm gjennom vinteren, kan flyte under islaget og gjennom kraftverkene.

Isleggingen begynte forrige uke, og vil fortsette denne uka, og kanskje over helga, forklarer senioranalytikeren.

– Men så er det sannsynligvis over, det blir mer flyt av kraft sørover både i Norge og Sverige, sånn at du får dempet prisen både i nord og sør, sier Botnen.

– Så man trenger ikke å frykte at dette blir et langvarig bilde i nord?

– Ikke som det ser ut nå.

– Toppunktet

Grunnen til at prisen er høy nå handler også om at det er kaldt vær over hele landet og lite vind og nedbør.

– Da blir det sånn at vi får det som sannsynligvis er den høyeste prisen gjennom denne vinteren, sier Botnen.

– Får man normale vintertemperaturer eller mildere er nok dette toppunktet, konkluderer han.

– Gjelder det over hele landet?

– I hvert fall for nord. For sør er det jo nesten sånn at man fortsetter i samme leia, men litt lavere.

Ifølge Botnen kan Nord-Norge vente seg priser i underkant av 40 øre gjennom første kvartal neste år. I sør vil prisen ligger i overkant av en krone.