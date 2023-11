Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • En ny rapport fra NHO og LO viser at Nord-Norge står foran et stort kraftunderskudd.

• Det er stor motstand mot å bygge ut mer kraftproduksjon, spesielt vindkraft, i mange kommuner.

• NHO-leder i Nordland, Hans Christian Hansson, mener kommunene må slutte å vente på at nabokommuner skal ta ansvar for kraftproduksjonen.

• Det er mange planer om industriutvikling i Nord-Norge, men disse er truet av mangel på strøm.

• Narvik er et eksempel på en kommune med store industriplaner, men som samtidig har sagt nei til mer vindkraft.

• Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, mener vindkraft må bli mer attraktivt for kommunene, blant annet ved at de får beholde mer av inntektene.

Not in my backyard, heter det på engelsk. Eller «Ikke i min bakgård» på norsk.

Det er et uttrykk som beskriver motstand mot at ting endres i ens eget nærområde, men ikke nødvendigvis i andres nærområde.

Uttrykket passer godt for å beskrive det som skjer i Nord-Norge nå, skal man tro Hans Christian Hansson.

Han er NHO-leder i Nordland og mener kommunene må slutte og vente på at naboene skal bygge ut mer kraft, uten å gjøre noe selv.

I dag la NHO sammen med LO frem rapporten «Kraftløftet Nord-Norge».

Rapporten viser at Nord-Norge står foran en eksplosiv vekst i etterspørselen etter fornybar kraft, mens det samtidig er lite som tyder på at produksjonen av fornybar kraft vil øke tilsvarende.

Slik oppsummerer NHO rapporten: Ekspander/minimer faktaboks Statnett og nettselskapene opplever en enorm økning i etterspørsel etter nytt kraftforbruk. I Nordland tilsvarer etterspørselen en økning på 228 prosent av dagens leverte effekt. I Troms og Finnmark er det en økning på 139 prosent av dagens leverte effekt. Dette tilsvarer en økning i årlig forbruk på 27-38 TWh.

Sammenlignet med forbruksveksten er det en betydelig lavere etterspørsel etter tilknytning av ny produksjon. I Nordland har Statnett mottatt slike forespørsler tilsvarende 6 prosent av dagens installerte effekt. I Troms og Finnmark er etterspørselen relativt sett større, med 56 prosent av dagens installerte effekt. Til sammen utgjør dette en økning i årlig produksjon i Nord-Norge på rundt 4,5 TWh.

For å bevare fortrinnene som lave strømpriser og kraftoverskudd gir, må det være en balansert utvikling i både kraftproduksjon og kraftforbruk. Tallene over viser at en slik balansert utvikling blir svært krevende, siden det er få innmeldte nye kraftprosjekter og stor etterspørsel etter nytt forbruk.

Industriproduksjonen i Nord-Norge ble i sin tid etablert på bakgrunn av rikelig tilgang på kraft til konkurransedyktige priser. Hvis kraftoverskuddet forsvinner, vil prisene stige og konkurransefordelen reduseres.

Resultatet blir redusert konkurransekraft for eksisterende industri, og at de mulighetene landsdelen nå ser for ny industrialisering og grønn industri ikke lar seg realisere.

De viktigste tiltakene for å bevare og videreutvikle konkurransefortrinnene i Nord-Norge er utbygging av ny fornybar kraftproduksjon som vindkraft til havs og på land, forsterking og utbygging av kraftnettet, og energieffektivisering.

Uten et kraftløft i nord vil resultatet bli tapte muligheter for landsdelen, gitt at det i dag er forventet et gap på 23-34 TWh mellom forventet økt forbruk og forventet ny produksjon.

Det vil med andre ord blir et stort kraftgap i Nord-Norge om få år.

– Det foreligger masse planer om å etablere ny industri, men vi har ikke den strømmen som trengs for å sette disse planene ut i live, sier Hansson til NRK.

Han kaller det en av de største utfordringene for Nord-Norge fremover.

Store industriplaner

For i Nord-Norge mangler det ikke på hårete industriplaner.

Narvik er et godt eksempel. Her vil Aker investere milliarder – blant annet i et produksjonsanlegg for hydrogen og ammoniakk, som krever store mengder strøm.

Men hvordan skal alt dette kunne realiseres når overskuddet av strøm snart blir spist opp?

NHO-lederen mener svaret langt på vei handler om å få bygd ut mer fornybar kraft, da spesielt vindkraft på land. I dag kommer bare 14 prosent av kraftproduksjonen i nord fra nettopp vindkraft.

– Hvis vi ønsker etablering av industri fremover, hvis vi ønsker arbeidsplasser og velstand i Nord-Norge, må alle sin del av ansvaret. Da må man også være beredt til å ta disse diskusjonene.

Problemet er ifølge Hansson at det er få kommuner som vil ha vindkraft hos seg.

– Man kan ikke bare se på nabokommunen eller nabofylket, sier han.

– Det er ikke nok å håpe på at nabokommunen skal ta ansvar for noe så viktig som tilgangen til strøm.

– Står i en spagat

I nettopp Narvik er diskusjonen om vindkraft særlig aktuell.

For å bli gjenvalgt måtte Ap-ordfører Rune Edvardsen inngå et valgteknisk samarbeid med Frp, SV og Rødt.

Da ble de samtidig enige om å si nei til mer vindkraft i kommunen.

Det synes ikke NHO-leder Hansson noe om.

– Jeg er skeptisk til kommuner som allerede i starten av en fireårsperiode legger ned veto mot å i det hele tatt se på vindkraft, sier han.

Og fortsetter:

– Jeg forstår at Narvik står i en spagat, og at den politiske situasjonen er krevende. Likevel mener jeg det er et tankekors at man på den ene siden vil ha betydelige industrietableringer, men på den andre side ikke er villig til å se på hvordan man skal sørge for å få denne kraften.

– Må ligge mer igjen i potten

Rune Edvardsen, som selv ikke er helt avvisende til vindkraft i egen kommune, måtte altså bli med på et tvert nei.

– I Narvik er det ikke flertall for vindkraft uansett hvilken konstellasjon man skulle ha. Det er samme problem i hele Norge, sier Edvardsen.

Han er en tilhenger av at lokaldemokratiet skal ha siste ord i disse sakene, men sier at det samtidig gjør at vindkraftutbygging blir tilnærmet umulig. Til det er motstanden for stor i befolkningen.

– Hvis de skal klare å få med seg kommunene på kort sikt, må de rett og slett bestemme dette fra sentralt hold, uten at jeg er noen tilhenger av det, konkluderer han.

En vei å gå, tror Edvardsen, er å gjøre vindkraften mer attraktiv for vertskommunene.

– Det må ligge mye mer igjen i potten til kommunene som er villig til å ofre naturen sin for dette. De må sitte igjen med mer penger. Og så er det viktig at strømmen som produseres fra et vindkraftanlegg kommer vertskommunen til gode, sier han.

Det som er sikkert er at det må produseres mer kraft.

– Men hvordan man skal gjøre det, er en debatt som pågår. Men vi har ikke mer enn tiden og veien og må planlegge dette nå, konkluderer ordfører Edvardsen.