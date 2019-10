Stortinget har bestemt at ansvaret for fylkesveiene skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1. januar 2020.

Men kort tid før overtakelsen er det stor usikkerhet knytta til økonomi, ansatte og utstyr.

Bare i Nordland mangler fylkeskommunen rundt 60 ansatte som skal jobbe med fylkesveier. I hele Norge mangler det minst 550.

Grunnen er at mange i vegvesenet ikke har bestemt seg for om de vil bli med over til en jobb i fylkeskommunen enda.

– Vi er i en vanskelig situasjon, og er avhengig av hjelp, sier veisjef i Nordland, Odd Inge Bardal.

Han har oppgaven med å gjøre fylkeskommunen klar for å overta ansvaret for 4100 kilometer fylkesvei.

Veisjef i Nordland, Odd Inge Bardal, sier fylkeskommunen er i en vanskelig situasjon tre måneder før de overtar ansvaret for fylkesveiene. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Anbefales å bytte arbeidsgiver

– Om ikke flere sier ja takk til å jobbe i fylkeskommunen, så vil nok vegvesenet ha for mange ansatte.

Det sier hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, Inger Sigridnes. Hun sier det vil resultere i en «betydelig overtallighet» som vil ende opp i oppsigelser.

Statens vegvesen risikerer å ha 550 for mange ansatte, samtidig som fylkeskommunen mangler cirka like mange.

– I høst blir det den store stolleken, sier Sigridnes.

Har et godt samarbeid

Selv om hun har forståelse for at folk kvier seg for å bytte jobb, anbefaler hun sine medlemmer om nettopp dette.

Hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, Inger Sigridnes. Foto: privat

– Vi som fagforening har gått klart ut og oppfordret medlemmene til å tenke seg nøye om før en takker nei til en ny stilling i en fylkeskommune.

– Med akutte hendelser som flom og ras er det viktig at fylkeskommunene har de nødvendige mannskapene på plass. Dette må vi få orden på.

Bardal i Nordland fylkeskommune sier de har et godt samarbeid med vegvesenet.

Han tror at de sammen vil klare å håndtere situasjonen.

– Uansvarlig av regjeringa

At fylkeskommunen skal overta ansvaret for fylkesveiene er en del av regjeringas regionreform, der fylkene skal få større og flere oppgaver.

Men hvor mye penger de kan regne med å få fra staten til drift og vedlikehold av disse veiene, er fremdeles usikkert.

– Oppgavene er der, og vi må rigge oss til å kunne håndtere det. Spørsmålet er om dette vil finansieres fullt ut av staten, eller om vi må ta fra veibudsjettet vårt, sier Bardal.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) sier det haster å få orden på finansieringa.

Siv Mossleth er med i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Hun er kritisk til regjeringas håndtering av overtakelsen. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Det er uansvarlig med en slik «x-faktor» i fylkeskommunens budsjett, som de faktisk skal vedta i desember.

Mossleth, som også er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, har sendt skriftlig spørsmål til Stortingets spørretime.

Der skriver hun at overføringen ser ut til å bli sterkt underfinansiert, og at håndteringa fra regjeringa er for dårlig.

NRK har flere ganger forsøkt å få en kommentar til denne saken fra Samferdselsdepartementet, men har ikke lykkes.