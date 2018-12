Frykter å miste 100 arbeidsplasser – ber næringsministeren holde fingrene av fatet

Regjeringen foreslår å flytte ledelsen i Altinn inn under Difi, direktoratet for forvaltning og IKT.

Dersom det skjer frykter de ansatte at 100 arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene forsvinner, og at flere år med utvikling av digitale løsninger er bortkastet.

– Vi er i verdensledelsen på enkelte områder, og vi frykter at dette blir ødelagt ved ei slik flytting, sier direktøren for registrene, Lars Peder Brekk.

Kort om Altinn Ekspandér faktaboks Altinn er en nasjonal plattform for dialog mellom 51 offentlige etater og aktører fra næringsliv og privatpersoner. Viktige tjenster er forenkling for næringslivet og digitale skjema for skatt, flytting eller registrering av nytt selskap.

Det er Brønnøysundregistrene som forvalter Altinn i dag, og det vil få uante konsekvenser å flytte dette ut av Brønnøysundregistrene, mener Brekk.

Altinn omfatter rundt 100 registermedarbeidere i Brønnøysund, Oslo og Narvik.

– Fylkestingets signal er tydelig

Nå kan disse arbeidplassene forsvinne sørover dersom regjeringen får viljen sin, frykter tillitsvalgt Kjetil Mathisen i Norsk tjenestemannslag (NTL).

Lars Peder Brekk, direktør i Brønnøysundregistrene. Her er han som Sp-politiker på talerstolen ved Sps landsmøte i 2013. Foto: Alf Vidar Snæland / NTB scanpix

Leder i Nordland Arbeiderparti sier Fylkestingets signal er tydelig. De vil kreve at Altinn blir hos Brønnøysundregistrene.

– Det er der Altinn har sprunget ut, og det er Brønnøysundregistrene som forvalter og eier Altinn-platformen. Det er her vi kan utvikle den videre, sier Skjæran.

– Fylkestinget sier nå samlet: fingrene av fatet!

Statsråden: – Altinn blir i Brønnøysund

Difi vil ikke utale seg om en sak som er under behandling, og henviser til kommunal og moderniseringsdepartementet, som igjen viser til næringsdepartementet.

I en mail skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at dette er et arbeid som er helt i startfasen.

Som jeg skrev til Stortinget, er jeg selvfølgelig svært opptatt av konsekvensene ulike tiltak medfører for mine etater, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en e-post. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Regjeringen har overhodet ikke tatt noen beslutning ennå. Før vi tar en beslutning er det viktige spørsmål som må vurderes nøye, ikke minst hensynet til de ansatte, understreker statsråden.

Isaksen legger trykk på at det kun er ansvaret som vurderes å legges til Difi.

– Det ligger fast at hovedaktiviteten til Altinn skal være i Brønnøysund, uavhengig av hvilken beslutning regjeringen kommer fram til om Altinn. Et alternativ er å flytte ansvaret for Altinn til Difi, et annet alternativ er at det fortsetter som i dag, sier han.

Sp frykter stille sentralisering

Stortingsrepresentant Siw Mossleth i Senterpartiet (Sp) frykter likevel regjeringen vil bruke ansvarsforflytningen til også å flytte på arbeidsplasser.

– Dette ser vi på som et mulig forsøk på en stille sentralisering. Regjeringen har tidligere brukt digitalisering til å flytte på arbeidsplasser, sier Mossleth og varsler kamp for å holde Altinn under Brønnøysundregistrene.