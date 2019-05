Framtida for Statens vegvesen avgjøres – Usikkerheten er det som er verst

Hver femte ansatt blir berørt av den nye omorganiseringen i Statens vegvesen. De har tidligere presisert at det ikke betyr at disse mister jobben. Fylkene tar over noe ansvar, og dagens distrikter skal byttes ut med divisjoner.

Tillitsvalgt Monica Kolberg har selv jobbet 25 år i Statens vegvesen i Bodø. Hun ser frem til å få vite hvor hun skal jobbe fremover.

– Med den usikkerheten som har vært på jobb så tror jeg mange synes det blir godt å få ei avklaring. Usikkerheten er verst, sier hun.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø forventer at en av de nye divisjonene legges til Nordland. Foto: Arild Eskeland / NRK

Også fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, sier hun tror Bodø skal få en av de seks divisjonene.

– Det betyr kompetanse og jobber til vår region. Vi får vente og se hva som kommer.

– Skal gjøre vegvesenet mer effektivt

Tidligere vegdirektør Terje Moe Gustavsen har uttalt at det som nå skjer skal gjøre Vegvesenet mer effektivt.

– Modellen sørger for gode spillerom for geografisk plassering av ansatte og enheter. Samtidig vil vi kunne samle mange fragmenterte fagmiljøer under én felles ledelse.

Planen legges fram av konstituert vegdirektør, Bjørne Grimsrud.

Den nye modellen vil i praksis bety at dagens fem regionkontor legges ned. Disse byttes ut med seks divisjoner:

Trafikant og kjøretøy : Tilsyn og kontroll av trafikant og kjøretøy.

: Tilsyn og kontroll av trafikant og kjøretøy. Utbygging : Store prosjekter.

: Store prosjekter. Veg: Drift, vedlikehold og mindre utbygging.

Drift, vedlikehold og mindre utbygging. Transport og samfunn: Diverse oppgaver.

Diverse oppgaver. IT: Oppgaver ikke fastsatt.

Oppgaver ikke fastsatt. Fellesfunksjoner: HR, kommunikasjon, regnskap.

Håper på fortsatt drift i Bodø

Det nye blir at regionkontorene i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer blir lagt ned. 1650 ansatte ligger an til å miste jobben i Statens vegvesen. Disse vil trolig overføres til de nye regionene og fylkene.

– Slik det er antydet tror jeg en av divisjonene vil havne i Bodø. Det er det mest naturlig å tro det ut fra det vi tidligere har fått vite. Men ingenting er helt sikkert, sier tillitsvalgt Monica Kolberg i Statens vegvesen.

Trafikkstasjoner legges ned

Tidligere er det kjent at Statens vegvesen ønsker å legge ned flere trafikkstasjoner. Det betyr at antall steder der man kan kjøre opp kan bli nesten halvert.

– Det betyr nærhet til å omregistrere bilen sin, ta førerkort eller få gjort andre praktiske ting. Blir det for få av disse stasjonene vil det bety en betydelig ulempe for dem som bor i distriktene, sier Noresjø.

Mandag kl. 14:00 legges den endelige planen fram. Da blir det kjent hvordan trafikkstasjonen og andre tilbud skal organiseres.