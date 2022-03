Meier (18) ble nektet sesjon fordi han har ADHD – kan være ulovlig

Listen over hva som kan gjøre at du ikke slipper inn i Forsvaret, er lang.

En ADHD-diagnose er en av tingene på nei-lista.

Flere med ADHD-diagnosen føler seg urettferdig behandlet.

Det er nemlig svært ulikt hvordan diagnosen påvirker den enkelte. Og det er slettes ikke alle som går på medisiner.

Meier Hansen (18) hadde et stort ønske om å komme inn i Forsvaret, og ble sjokkert da han fant ut at han ikke engang ble innkalt til sesjon.

– Jeg ble jo veldig lei meg, og egentlig litt sur og sint.

Da han krysset av for at han har ADD på en nettskjema, ble helseprofilen hans automatisk nedgradert.

Slik fungerer Forsvarets helsekrav Ekspandér faktaboks Helseprofilen består av ti kategorier med vurdering fra 1 (dårligst) til 9 (best). Om man har karakter 4 eller dårligere, regnes man som «ikke feltdyktig». En person med ADHD vil automatisk få nedskrevet sin helseprofil til karakter 4. Det vil si at man ikke blir innkalt til sesjon. Og i praksis vil det derfor si at en med ADHD-diagnosen ikke kan få en individuell vurdering. Dette vurderes strengt: ADHD

Allergisk sjokk

Alvorlige psykiske lidelser

BMI (for høy eller lav)

Daglig medisinering

Diabetes

Epilepsi

Hepatitt B, hepatitt C og hiv

Inflamatorisk tarmsykdom

Leddlukasjoner

ME (utmattelsessyndrom)

Skiveutglidning (prolaps)

Slanskeoperasjon

Slitasjegikt i vektbærende ledd

Spiseforstyrrelser (anoreksi og bulimi) Dette vurderes mindre strengt: Allergi

Angst

Astma

Barneepilepsi

Beinhinnebetennelse

Cøliaki

Depresjon

Eksem

Fargesyn

Hørsel

Kjønnsskifte

Laktoseintoleranse

Migrene

Plager med knær og/eller rygg

Plattfot

Psoriasis Kilde: Forsvaret

DRØMMEN GLAPP: – Drømmen om en karriere i Forsvaret måtte vike. I dag har han fått læreplass på ferga mellom Lødingen og Bognes. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Dette til tross for at han ikke går på medisiner, og ikke har noen store praktiske utfordringer med diagnosen sin.

Hansen ønsket mer enn noe annet å bli lærling i Sjøforsvaret. Han er god til å skru på båter, og drømmen var å jobbe i maskinrommet på en marinebåt.

Forsvaret hadde også gått ut og etterlyst maskinfolk, forteller han.

Likevel fikk 18-åringen avslag. Han ga seg ikke, og bestemte seg for å klage.

– Jeg fikk beskjed om at jeg kunne sende inn en helseerklæring. Så jeg dro til legen og fikk en bekreftelse på at diagnosen min var mild, og at jeg ikke bruker medisiner. Men jeg fikk svar fra en lege i forsvaret om at, kort fortalt, et nei er et nei.

Fra: Forsvarets personell- og vernepliktstjenester Til: Meier August Hansen Sendt: 10.321 Vurdering av helse i forbindelse med med avslag på søknad om læreplass i Forsvaret 1. Bakgrunn: Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) mottok en legeattest fra deg og videresendte denne til militær lege for vurdering. 2. Drøfting: Militærlege ved FPVS har gitt følgende tilbakemelding: "Man kan ikke tjenestegjøre i Forsvaret dersom man har diagnosen ADD. Dersom det er grunn til å tro at han ikke lenger har ADD, må det sendes inn en attest fra psykolog/psykiater med erfaring i diagnostikk av ADD. Dersom det konkluderes med at han ikke lenger fyller kriteriene for ADD, vil han kunne kalles inn til sesjon. Konklusjon: Dokumentasjonen som er mottatt hittil er i følge legen ikke tilstrekkelig. Etterspurt dokumentasjon må sendes inn før det kan vurderes om du kan kalles inn til sesjon. XXXXX Seniorkonsulent

NRK har tidligere fortalt om Frøydis Hafredal som holdt klokelig kjeft om ADHD-diagnosen sin, da hun søkte. Slik ble bun godkjent til å tjenestegjøre på Garnisonen i Sør-Varanger:

Meier August Hansen tenkte aldri på å «bløffe» seg inn i Forsvaret.

– Jeg trodde ikke det skulle ha noen betydning. I hvert fall ikke en mild ADD-diagnose.

Kan være ulovlig

I fjor høst tok Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) opp Forsvarets praksis med Forsvarsdepartementet (FD).

De mener ADHD-praksisen til Forsvaret kan være ulovlig. Og at det er diskriminerende å utelukke noen på grunn av en diagnose uten å gjøre en individuell vurdering.

I et brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvaret datert til 13. oktober, som Soldatnytt har fått innsyn i, anmoder departementet Forsvaret til å endre sin praksis knyttet til dette.

«En automatisk nedskriving av den vernepliktiges helseprofil på grunnlag av en eksisterende ADHD-diagnose, tilfredsstiller ikke krav til individuell vurdering av den enkeltes helse, jf. anmodning av 8. mai 2019» Avdelingsdirektør Kristine Offerdal i Forsvarsdepartementet

Hun fortsetter: «På bakgrunn av ovennevnte kan eksisterende praksis i Forsvaret etter FDs vurdering være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven».

10. desember sendte Forsvarsdepartementet et brev til Forsvarsstaben, og ba om svar innen 15. februar 2022. Forsvaret har fått utsatt denne fristen, og saken skal opp til høring.

Forsvaret har fått marsjordre fra Forsvarsdepartementet om å endre ADHD-praksisen sin. Men lite har skjedd. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

Sju henvendelser på fire måneder

Bare siden november i fjor har Likestillingsombudet fått sju henvendelser om Forsvarets ADHD-praksis.

– Det å gi automatisk avslag til dem med ADHD, kan være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven, sier seniorrådgiver Ingvild Sund i LDO.

BØR FÅ EN SJANSE: – Jeg mener ikke at alle med ADHD skal inn i Forsvaret. Men noen bør få en sjanse. De kan gjøre en veldig bra jobb, sier fagsjef Nina Holmen i ADHD Norge. Foto: ADHD Norge

ADHD Norge konstaterer også at praksisen ikke er endret.

Fagsjef Nina Holmen registrerer at man kan be om en individuell vurdering, men at Forsvaret da mener at man må avdiagnostiseres for å få en reell sjanse til å komme inn.

– Og da må du få en ny henvisning fra fastlege til i spesialisthelsetjenesten. Og der er trykket stort. Du må på en måte bevise at du ikke har symptomer på ADHD lenger.

– Hva mener du om det?

– Det er veldig synd, og helt klart diskriminering av en gruppe.

– Hvilke tilbakemeldinger får dere fra medlemmer?

– Mange blir jo oppgitt. Noen syns det er veldig urettferdig at det ikke er en reell individuell vurdering.

– Stor risiko for kandidaten selv

NRK har i flere dager forsøkt å få svar fra Forsvaret og Forsvarsdepartementet om praksisen.

Forsvaret svarer ikke konkret på om de mener praksisen er ulovlig.

Men skriver blant annet i en e-post til NRK at det vil forekomme forskjellsbehandling.

– Seleksjon av de som er best egnet og best skikket til tjeneste i Forsvaret, slik forsvarsloven fastsetter, vil nødvendigvis innebære en forskjellsbehandling, ifølge oberst Pål Svarstad, nestkommanderende i Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Se hele svaret her:

Har dere tatt stilling til om dere bryter loven? Ekspandér faktaboks Fra oberst Pål Svarstad, nestkommanderende FPVS: «I forsvarslovens formålsparagraf (§ 1) står det blant annet at loven skal sikre Forsvarets operative evne gjennom allmenn verneplikt og tjenesteplikt, sikre Forsvaret egnet bemanning og ivareta de vernepliktige og de tjenestepliktige. Det er Forsvarets behov som er styrende for hvor mange og hvem som skal kalles inn til førstegangstjeneste. Dette er regulert i forsvarsloven med tilhørende forskrift. Av et årskull på ca. 60.000 sesjonspliktige er det i dag ca. 23 000 som kalles inn til sesjon. Av disse blir ca. 12 000 innkalt til førstegangstjeneste, hvor i overkant av 9 000 soldater årlig fullfører førstegangstjenesten. Når Forsvarets behov for å utdanne soldater tilsier at det antallet som skal kalles inn til førstegangstjeneste er mindre enn årskullet, innebærer dette at Forsvaret må kunne velge ut de av årskullet som antas å være best egnet til tjeneste. Med et mindre, men mer kompetansedrevet forsvar, må Forsvarets behov og de krav som Forsvarets stiller til helse, kvalifikasjoner og egenskaper, tillegges vesentlig vekt ved utvelgelse av personer som skal kalles inn til førstegangstjeneste. Seleksjon av de som er best egnet og best skikket til tjeneste i Forsvaret, slik forsvarsloven fastsetter, vil nødvendigvis innebære en forskjellsbehandling. Likestillings- og diskrimineringsnemnda har tidligere fattet vedtak om at Forsvarets sesjonsordning er ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 overfor personer med ADHD (Sak 25/2011).»

– Hva er det som er potensielt problematisk med en ADHD-diagnose i Forsvaret?

– Grunnsymptomene i ADHD dreier seg om forstyrrelse av konsentrasjons- og oppmerksomhets-evnen, motorisk hyperaktivitet og økt impulsivitet. Om en kombinerer disse symptomegenskaper med forsvarets håndvåpen, våpensystemer, skarp ammunisjon og tunge kjøretøy, vil det potensielt medføre stor risiko for kandidaten selv og medsoldater.

Det skriver major og lege Erik Glæstad ved Institutt for militær allmennhelse i Forsvarets sanitetsavdeling.

På Forsvarets egne sider står det at «diagnose er ikke alt». ADHD Norge mener Forsvaret ikke gir de med ADHD en individuell vurdering. Foto: Skjermdump

Han bekrefter at spesialisthelsetjenesten må «fjerne» ADHD diagnosen før kandidatene kan vurderes på lik linje med andre kandidater.

Fagsjef Nina Holmen i ADHD Norge er ikke imponert.

Hun mener Forsvaret må ha en reell, individuell vurdering av de med ADHD.

– Nå har jo Forsvarsdepartementet bedt Forsvaret om å gjøre om sine rutiner, så da bør de jo gjøre det, og endre sin praksis.