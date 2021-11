Forsvaret bryter kanskje loven med sin ADHD-praksis

Frøydis Hafredal holdt klokelig kjeft om ADHD-diagnosen sin. På den måten kom hun seg inn i Forsvaret.

– Det var løpetest, kunnskapstest og hørsel- og synstester. Så ble jeg spurt om jeg hadde god helse. Da tenkte ikke jeg på ADHD som en sykdom. Jeg tenkte at min diagnose ikke var noe problem for meg i hverdagen, og at det heller ikke ville være noe problem i Forsvaret.

Hafredal ble godkjent til å tjenestegjøre på Garnisonen i Sør-Varanger i 2012.

29-åringen sier hun tenkte på det både før og etter sesjonen, men ikke ville flagge at hun har ADHD. Hun var redd det ville straffe seg.

Hadde hun blitt spurt, eller fortalt sesjonslegen at hun har ADHD, er det lite trolig at hun hadde kommet inn i Forsvaret.

Frøydis Hafredal hadde en flott tid i Forsvaret, og er glad hun hadde en veldig aktiv tjeneste. Foto: PRIVAT

ADHD = ikke feltdyktig

Slik det fungerer i dag, blir man plassert i én av tre kategorier av legen på sesjon:

Ikke tjenestedyktig

Tjenestedyktig uten feltaktiviteter

Tjenestedyktig og godkjent for felttjeneste

Alle som er avhengig av medisin på grunn av sin ADHD-diagnose, blir erklært ikke tjenestedyktig. Det gjelder også andre diagnoser og sykdommer som krever fast medisinering.

Med en ADHD-diagnose som ikke krever medisinering får man nedsatt helseprofil. Da vil man være tjenestedyktig, men ikke feltdyktig. I praksis betyr det at man neppe blir kalt inn.

Forsvaret har nemlig få funksjoner som ikke krever at man et feltdyktig.

Det var Forsvarets Forum som omtalte saken først.

Savner reell individuell vurdering

Organisasjonen ADHD Norge får mange henvendelser fra medlemmer som ikke kommer inn til førstegangstjenesten på grunn av diagnosen sin.

– Det å avslå med begrunnelse at man har en ADHD-diagnose, er diskriminering, sier fagsjef Nina Holmen.

Derfor ønsker hun at Forsvaret innfører reelle individuelle vurderinger. Grunnen til at Holmen sier «reell», er at de har fått denne lovnaden før.

– De velger de beste, men likevel er det noen med ADHD som ville vært veldig bra for Forsvaret å få inn. Jeg tenker at de ville gjort en kjempejobb, sier hun.

Nina Holmen sier de som jobber i Forsvaret og utvikler ADHD i voksen alder er redde for å være åpne om diagnosen sin. Foto: ADHD Norge

Undersøker om Forsvaret bryter loven

ADHD Norge tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) på grunn av alle henvendelsene de fikk.

Seniorrådgiver hos LDO, Emma Caroline Hermanrud, sier det kan hende Forsvaret bryter loven med sin ADHD-praksis.

– Når man automatisk utelukker noen på grunn av en diagnose og ikke gjør en individuell vurdering, er det noe som absolutt kan reise spørsmål om diskriminering, sier hun.

Derfor har Likestillings- og diskrimineringsombudet nå henvendt seg til FD. De ber om at alle med ADHD får en individuell vurdering, ettersom alle med ADHD også er forskjellige.

FD har ikke konkludert med at Forsvarets praksis er i strid med loven, men undersøker dette nærmere. Ifølge seniorrådgiver i FD, Marita Hundersagen, har FD også bedt Forsvaret om å følge opp saken.

I dialog om saken

Pressetalsmann Vegard Norstad Finberg i Forsvaret skriver i en e-post til NRK at Forsvaret nå er i dialog med departementet om saken.

Samtidig peker de på at alle som får diagnosen ADHD i Norge, er utredet og grundig vurdert av spesialister på feltet.

– Det er en diagnose som innebærer atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som avviker fra normalen, skriver Finberg.

Derfor mener Forsvaret i utgangspunktet at det ikke er grunnlag for å lage en egen praksis for folk som har ADHD.

– Reglene for fast medisinering i Forsvaret er strenge og gjelder de fleste sykdommer.

– Alle som gjennomfører førstegangstjeneste, skal være i stand til å bekle stillinger i Forsvarets styrkestruktur, som skal kunne nyttes ved krise og krig. I slike situasjoner er det ikke mulig å garantere at medikasjon som den enkelte er avhengig av for å fungere normalt, er tilgjengelig.

Emma Caroline Hermanrud sier de har mottatt henvendelser siden 2012 fra personer med ADHD som mener de automatisk bli ekskludert. Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff

Burde ikke skjære alle over én kam

I dag er Frøydis Hafredal politi. Hun har jobbet på lensmannskontoret i Lakselv i Finnmark siden 2016.

Under opptaket til politihøgskolen ble ADHD-diagnosen hennes tatt opp.

– Legen sa jeg måtte få en legeerklæring om hvordan diagnosen fungerer i hverdagen og at jeg ikke brukte medisiner, ettersom man ikke kan være avhengig av det. Så fikk jeg et skriv fra legen min om at alt var i orden, sier Hafredal.

Hun husker tilbake på sesjonen og forteller at hun uansett aldri ville søkt seg til Forsvaret dersom hun hadde trodd at ADHD-diagnosen ville by på problemer.

Hafredal mener personer med ADHD kanskje stiller dårligere enn andre på noen områder, men samtidig bedre på andre.

– Man har det hyperfokuset og livligheten som kanskje trengs i felt, og som mange med ADHD har, sier hun.

Hun mener Forsvaret burde vurdere søkerne individuelt, slik politiet gjør.

– Man har kanskje en forestilling om hva ADHD er og ser for seg den gærne gutten i klasserommet som kaster stoler og hopper ut av vinduet. Om det er forbindelsen til ADHD, så forstår jeg det. Men det er et veldig snevert syn på ADHD, sier Hafredal.