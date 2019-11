Det er Forskerforum som i dag forteller hva som skjedde i kulissene i dagene før styret ved Nord universitetet til slutt tok avgjørelsen om å legge ned flere studiesteder.

Ifølge rektor Hanne Solheim Hansen vurderte Kunnskapsdepartementet å gripe inn i saken, skriver nettstedet.

Det sentrale er en telefonsamtale mellom forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og rektoren dagen før sistnevnte skulle sende ut sakspapirene til styremøtet 26. juni.

Disse papirene inneholdt det endelige forslaget om nedleggelsen av flere studiesteder, blant annet ved Nesna og Sandnessjøen.

– Min opplevelse av det var at hun syntes det var store endringer, og det var politisk vanskelig. Hun snakket om at det var grunn til å diskutere om vi skulle stoppe prosessen, sier Solheim Hansen om telefonsamtalen til Forskerforum.

– Ubehagelig

Solheim Hansen forteller til nettstedet at hun opplevde situasjonen som ubehagelig.

– Det var ikke noen god situasjon for meg. Det følte jeg som en presset situasjon.

– Det var dagen før den store bunken med styrepapirer skulle ut i en viktig sak, så da følte jeg meg veldig presset, ja.

Til NRK understreker rektoren at samtalen i seg selv var en «helt grei samtale om en stor og viktig sak».

– Det var en del av dialog i saken, så det var ikke uventet å ha kontakt med statsråden. At det ble luftet en mulighet for at det kunne være riktig å ha en generell utredning om slike saker i sektoren hadde også vært i mediene tidligere, så det var ikke helt uventet, sier Solheim Hansen til NRK.

– Det var tidspunktet, en dag før styrepapirene skulle sendes ut, som gjorde at jeg var i en presset situasjon.

Iselin Nybø opplevde ikke at hun presset rektoren ved Nord. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Iselin Nybø sier til Forskerforum at hun ikke opplevde at hun presset rektor.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på fortrolige samtaler mellom meg og rektor. Dette var en vanskelig situasjon. Nord universitet hadde fått tydelige signaler fra meg om å justere kursen, sier Nybø.

Rektor og styreleder om saken Ekspandér faktaboks Dette sier rektor Hanne Solheim Hansen og styreleder Vigdis Moe Skarstein ved Nord universitet om saken til NRK: "Å komme fram til innstilling og vedtak i saken om studiestedstruktur for Nord universitet var en krevende situasjon for alle ansvarlige. Det var nødvendig med dialog mellom rektor/styreleder og statsråden i en så viktig sak. Den løpende dialogen skjedde på en måte som ivaretok ansvaret og integriteten til alle parter. Et entydig styre fattet deretter et vedtak om studiestedstruktur i hovedsak som innstilt fra rektor. Statsråden overprøvde ikke vedtaket. Dette er et vedtak som sammen med andre strategiske satsinger bidrar til å videreutvikle Nord universitet til et godt universitet for regionen ut fra de samme kvalitetskrav som stilles til alle universitet. Rektor og styreleder anser debatten om denne saken som avsluttet fra vår side og ser fram til å videreutvikle Nord universitet. Nord universitet arbeider nå med å implementere vedtaket som styret fattet 26. juni".



Nei i Stortinget

Hanne Solheim Hansen sendte ut styrepapirene som planlagt og campusene i Nesna og Sandnessjøen var fortsatt foreslått nedlagt, noe som til slutt også ble vedtatt 26. juni.

Noen justeringer hadde hun likevel gjort fra det opprinnelige forslaget i april. Blant annet fikk helseutdanningene i Namsos fortsette.

Skjebnen til studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen ser uansett ut til å være beseglet inntil videre. Forrige uke ble det kjent at Stortingets utdannings- og forskningskomité ikke ønsker å berge studiestedene.

Komitéen stemte over en rekke forslag fra Ap, Sp og SV, inkludert å stoppe styrets vedlagte nedleggelse av disse to studiestedene. Alle ble nedstemt av regjeringspartiene.