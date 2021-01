Forskere på sporet av gammelt mysterium: Slik «ser» trekkfugler magnetfelt

Vi tar det fra begynnelsen

For å forstå dette, må vi starte med å skjønne hvordan synet fungerer.

Lys består av partikler kalt fotoner. Hvert sekund bombarderes øynene våre med millioner av disse lyspartiklene.

Fotonene treffer molekyler i øynene, og der skjer det en kjemisk reaksjon som etter hvert genererer et nervesignal - som hjernen oppfatter som lys.

Kan det være at også magnetisme kan oppfattes gjennom øynene til eksempelvis trekkfugler? Det kan tyde på det.

I øynene finnes det nemlig levende celler, og i disse cellene finner vi blant annet et protein som kalles kryptokrom.

Dette er en godt studert gruppe molekyler som naturlig gløder («fluoriserer») når de utsettes for blått lys. De anses som viktige lysfølsomme molekyler i biologien.

Forskere tror at svaret på hvorfor noen dyr og fugler kan ane magnetfelt ligger i nettopp disse.

Setter i gang nervesignaler i hjernen

Greia er at når et foton treffer dette kryptokrom-proteinet, så tar et molekyl inne i proteinet til seg energien fra fotonet.

Da skjer det noe spennende.

Det er nemlig slik at elektroner har en indre egenskap kalt «spinn». Det forteller Lars Egil Helseth, som er professor ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.

Det er ikke helt enkelt å forklare hva spinn er. Man kan tenke seg at elektronene spinner om sin egen akse. Da de også har elektrisk ladning, som betyr at hvert elektron fungerer som en bitteliten magnet som har en bestemt retning gitt av spinnet.

– Dette spinnet kan ha retning opp eller ned, som litt forenklet betyr at magneten enten peker opp eller ned, forteller Helseth.

Tar man to elektroner kan de for eksempel ha spinn som peker i motsatt retning av hverandre. Vi sier da at de danner en singlet. De utfaser hverandre og er ikke magnetiske.

– Et annet alternativ er at elektronene har spinn som peker i samme retning. Da sier man at de danner en triplet. Og de fungerer som en magnet, sier Helseth.

Det forskerne i Tokyo har gjort, er å belyse kryptokromer med blått lys.

Energien som tilføres molekylene som følge av dette, gjør at de havner i en tilstand med høyere energi. Et såkalt «radikalpar» der to av elektronene danner enten en singlet eller triplet.

Jo sterkere det magnetiske feltet er, jo flere magnetiske tripleter får vi på bekostning av singleter.

Helgaker ved UiO forsklarer videre:

– Når molekylene faller ned igjen og avgir energien de har fått tilført fra fotonet, så vil måten de faller på avhenge av om det er en singlet eller triplet. Når molekylet gir fra seg energien får du det ene eller det andre, avhengig om det er en singlet eller triplet.

– Et sterkere magnetfelt gir altså flere molekyler som stammer fra tripleter enn fra singleter. Dette oppfatter hjernen som et signal. Og det er dette man tror gjør at fugler kan navigere etter magnetfelt, sier Helgaker.

Faktisk er det slik at fuglene ikke bare oppfatter hvilken styrke magnetfeltet har, men også dens retning.