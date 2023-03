Norske lakseslakterier sørger årlig for én million tonn rester og avskjær, ifølge tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Matforskningsinstituttet Nofima har analysert hvilke næringsstoffer og bioaktive komponenter som finnes i de ulike delene av fisken.

Nå har forskerne funnet ut at fiskeavskjær og innvoller inneholder mye mer vitaminer og mineraler enn for eksempel fileten av laksen, som for det meste består av proteiner.

– Da kom ideen om at vi kan bruke de ulike delene til ulike kosttilskudd. Det mineralrike fiskeavskjæret kan brukes i kosttilskudd som skal å bedre den mentale helsen til mennesker.

Det sier seniorforsker Katerina Kousoulaki, som har vært koordinator for EU-prosjekt som ble ledet av forskere fra matforskningsinstituttet Nofima.

– Vi har jobbet veldig hardt for å finne ut hvilke næringsstoffer og bioaktive komponenter som finnes i de ulike delene av fisken.

Blant annet er filetene høyere på proteiner, mens avskjæret inneholder flere mineraler.

– Da kom ideen om at vi kan bruke de ulike delene til ulike kosttilskudd. En av disse var for mental helse.

Mental helse kan knyttes til en kronisk betennelse i kroppen, ifølge seniorforskeren.

– Ved kronisk betennelse produseres det cytokiner og inflammatoriske faktorer som sirkulerer med blodet og påvirker humøret og kognitive funksjoner til mennesker.

Fiskeavskjær kan hjelpe mot dette.

Kosttilskuddet lages av reststoff fra makrell, laks og kolmule. I tillegg tilsettes vitamin C. Personene i studien tok også Omega 3 sammen med kosttilskuddet.

Dette inneholder kosttilskuddet Ekspandér faktaboks Vitamin D, B6, B12 og B9 er å finne i kosttilskuddet Disse vitaminene er med på å regulere nivåer av serotonin og dopamin i hjernen. Serotonin og dopamin påvirker blant annet humør. De kan også være med på å påvirke hormoner i kroppen, som blant annet adrenalin. I tillegg inneholder kosttilskuddet magnesium, sink og tryptofan Disse er også med på å produsere og påvirke serotonin. Omega 3 fettsyrer er nødvendig for produksjon av serotonin og dopamin

Det er nettopp denne kombinasjonen som bidrar til å bedre den mentale helsen:

Stoffene påvirker blant annet serotoninet og dopaminet i kroppen. Serotonin og dopamin er med på å påvirke humør.

Sammen med partnere ved et forskningsinstitutt i Hellas ble studien utført på pasienter med en grad av depresjon eller angst.

Resultatene viste en nedgang i psykiske plager hos de som ble gitt kosttilskuddet som inneholdt fiskeavskjær.

Slik gjennomførte de forskningsstudien Ekspandér faktaboks Omtrent 60 personer deltok i studien. Dette var pasienter som hadde en grad av depresjon eller angst. Til å begynne med fikk halvparten av pasientene fikk det fiskebaserte kosttilskuddet sammen med omega 3, mens resten fikk plasebo. De fikk fire kapsler om dagen i seks uker. Så hadde de en periode uten noe tilskudd. Deretter byttet de to gruppene – de som hadde fått fiskebaserte tilskuddet fikk nå plasebo, mens de som hadde fått plasebo nå fikk fiskebasert kosttilskudd og omega 3. Pasientene fikk grundige avkryssningssjema de måtte fylle ut underveis. Resultatene viste at pasientenes mentale helse bedret seg de ukene de fikk det fiskebaserte kosttilskuddet.

Vil utnytte hele fisken

Ikke bare kan befolkningens mentale helse bedres av fiskeinnvoller.

Det kan også være verdiskapende, bærekraftig og gi mange nye arbeidsplasser, ifølge forretningsutvikler i Pelagia, Andreas Nordgreen.

Andreas Nordgreen er forretningsutvikler i Pelagia. Selskapet har omtrent 12 fabrikker langs norskekysten, mens administrasjonen sitter i Bergen.

Pelagia er en av de som kan stå for produksjonen av kosttilskuddet og ser flere positive effekter.

– Når vi fileterer fisk i Norge sitter vi igjen med 50 prosent avskjær. Derfor er det viktig for oss å også bruke restråstoffene.

I dag blir de for det meste brukt til fiskemel og fiskeolje som går til blant annet laksefôr.

Pelagia har flere fabrikker, bade i – og utenfor Norge. En av disse ligger på Måløy i Nordland.

Her skal de utnytte fisken og lage fiskeolje og fiskemel som kan gå direkte til humant bruk.

– Da vil man på sikt bruke 100 prosent av fisken til mennesker.

– Vi har et ansvar for å ta mest mulig vare på å ta benytte, foredle og få mest mulig verdi ut av det vi tar opp fra havet.

Det er mangel på protein til mennesker, så jo mer av fisken vi får over til direkte humant konsum, jo høyere verdi og mer bærekraftig er det, legger han til.

Den største utfordringen ligge ifølge Nordgreen i det å skape et produkt som smaker minst mulig av fiskeslo.

– Alle vet at det er sunt og bra å spise men kundene ønsker et produkt som ikke smaker fisk. Og det er vanskelig å få til.

