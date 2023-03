– Det er kjempebra!

Mathilde Rochmann (24) er fisker på MS Arnøytind og har vært på havet et par år nå.

– Det har vært mye prata om de siste årene, og vært mye i media, så det er jo bra at det har effekt.

Nye tall fra Fiskeridirektoratet viser at det blir stadig flere yngre og kvinnelige fiskere: For fiskere under 20 år var økningen over 9 prosent fra 2021 til 2022.

NRK har snakket med tre unge fiskere om saken:

🐟 Mathilde (24) fra Senja

Mathilde Rochmann (24) fra Senja jobber på båt med andre fiskere og har vært over to år i jobben. Det beste er lønna og mye fri. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hva tror du årsaken til trenden er?

– I tillegg til media er nyere båter fysisk enklere å drive.

Dessuten synes hun er promoteringen for blå linje på videregående blitt bedre.

– Jeg husker da jeg skulle søke vgs. Jeg visste ikke at det fantes blå linje en gang, og jeg er fra Senja! Så det kan ha noe med utviklingen å gjøre, at havbruksnæringa er mer promotert enn før.

– Hvordan ble du fisker?

– Det var litt tilfeldig. Jeg gikk idrettslinja på videregående og hadde sommerjobb på et oppdrettsanlegg. Etter militæret begynte jeg å studere økonomi, men fant ut at jeg heller ville på havet. Så fikk jeg vikarjobb på en båt via ei venninne. Så ble det etter hvert fast jobb.

Mathilde Rochmann (24) elsker jobben som fisker. Foto: privat

Å være fisker gir god lønn og mye fri.

Mathilde jobber én måned på og én måned av.

– Å være 24 år og tjene såpass godt som jeg gjør... Men det kommer jo ikke av seg selv.

– Hvordan da?

– Det er psykisk og fysisk tungt å være på havet i en måned. Jeg hadde aldri gidda dette hvis jeg ikke hadde likt det. Du bør ikke være værsyk eller lett sjøsyk. Dessuten må du takle å være tett på folk over lengre tid.

– Hva er det verste?

– Hardt arbeid, ustabile arbeidstider. Vi jobber fisken kommer, og kan ikke ta pauser.

– Siste ord?

– Det er viktig å beholde de unge som har kommet inn i næringa nå. Legge til rette, slippe dem til.

🐟 Elias (25) fra Tysfjord

Elias Olafsen (25) eier båt og driver sammen med lillebroren sin, Jonas Olafsen (24). Begge studerer i tillegg. Foto: Sander Andersen / NRK

– Hva synes du om at det blir flere unge fiskere?

– Veldig positivt! Broren min og jeg har vært relativt alene til nå.

Elias Olafsen driver selvstendig fiskeri sammen med lillebroren sin Jonas. De var akkurat blitt myndige da de startet for seg selv.

– Det å starte for seg selv er hardt arbeid og mye å tenke på. I tillegg til å være fisker, er du økonom, mekaniker, dykker, jurist...

– Hva er best med å være selvstendig fisker?

– Friheten. Vi bestemmer jo selv når vi vil jobbe. Og så er det gode penger.

Bli med brødrene Elias og Jonas på fiske i dokumentaren «Ett år i Lofoten».

– Vil du anbefale andre unge å starte for seg selv så tidlig?

– Absolutt ikke! He he. Ingen av oss skjønte hvor mye ansvar det innebar. Det var småskummelt å være ute på havet i dårlig vær med lillebror på 18 år...

– Det er viktig å huske på at dette er verdens farligste yrke. Hvert år hører vi om stygge skader og folk på vår alder som dør. Det er ganske brutalt.

– Hva er verst?

– Å være borte i lange perioder, noen ganger mange måneder. Å se venner ha en normal, sosial hverdag mens du sitter i en båt i Finnmarka... Det kjennes godt på psyken.

Hvert år hører vi om stygge skader og folk på vår alder som dør. Det er ganske brutalt. Elias Olafsen (25), fisker

– Hvorfor ble du fisker?

– Fordi lillebror var det og kjøpte fine biler mens vi gikk på videregående. Jeg hadde egentlig ikke så lyst, men ville ha et pauseår før universitetet, og innså at fiske var ganske fint.

🐟 Sisilie (29) fra Andenes

Sisilie Skagen Johnsen (29) har tre barn, men klarer likevel å få hverdagen til å gå opp. Nå fisker hun i Lofoten alene på egen sjark. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hvorfor tror du trenden med flere unge, kvinnelige fiskere øker?

– Fordi næringa og media har blitt flinkere til å fremheve dem, vise at det går an. Jeg tror òg det har skjedd ei holdningsendring, slik at noen av de som var negative før, har fått en øyeåpner.

– Du er selv en rollemodell for kvinnelige fiskere. Hvor viktig er det, tror du?

– Viktig. Å vise at det går an å være fisker alene på egen sjark selv med barn i barnehage, selv uten barnevakt. Det er ikke uoppnåelig.

– Men dette er mer en livsstil enn en jobb.

– Hva mer kan gjøres?

– Regelverket må fortsette å tilrettelegges for unge og nye fiskere. Det er fortsatt en lang vei å gå, men det er nå satt på dagsordenen.

Nylig fikk hun sin egen rekrutteringskvote.

– Noen råd til unge kvinner som vurderer å bli fisker?

– Vær forberedt på en arbeidskultur som kan være veldig annerledes enn det du er vant til. Det er fysisk og mentalt tungt. Og selv om du tjener penger, er det en farlig jobb. Men det er en del av gamet.

Slik kan du bli fisker Ekspandér faktaboks Bli kjent med noen som driver fiskebåt og spør om du kan være vikar. Ikke alle krever utdanning eller erfaring, men du må vise at du kan arbeide og lære raskt.

Gå fiske og fangst på videregående, eller tilsvarende havbrukslinjer. Ellers er det greit å tenke på: Det er mange måter å være fisker på. Du kan jobbe deltid på liten båt, ha egen sjark, jobbe på tråler som en del av et stort mannskap, osv. Kilde: Utdanning.no