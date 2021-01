Tidspresset som vogntogsjåfører kjenner på når de skal rekke ulike tidsfrister og fergeruter kan skape farlige situasjoner i trafikken.

Det mener Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

I Nordland har forbundet bedt Statens vegvesen om å utsette to fergeavganger på Hamarøy med 15 minutter, slik at sjåførene skal få bedre tid.

Men det sier Statens vegvesen nei til.

Du kan lese vegvesenets svar lenger ned i saken.

Ber om endringer av rutetid

Langs de kronglete veiene mellom Fauske og Drag ferdes vogntogsjåfører daglig med gods.

Normal kjøretid ligger på om lag 1 time og 50 minutter for denne ruten.

Men tidsfristen for sjåførene er knapp.

Og sjåførene må kjempe mot klokka, for å få med seg godset fra Fauske og rekke ferga på Drag:

Dette er tidspunktene som sjåførene må overholde Ekspandér faktaboks Garantert loss/lastestart hos CargoNet ved togstasjonen på Fauske er klokken 19.30. Fra da har sjåførene 1,5 time på seg til ferga går fra Drag klokken 21.00. Det tar omlag 1 time og 50 minutter å kjøre mellom Fauske og Drag. Ifølge NLF starter ofte lossing av gods tidligere, og dette innebærer at sjåførene ofte er på veien rett etter klokken 19.00. Det bekrefter CargoNet til NRK. Ifølge NLF betyr dette at de i dag akkurat har nok tid til og komme seg fra Fauske til Drag.

Forbundet frykter at tidsklemma som sjåførene står over kan føre til hasardiøs kjøring langs veiene.

Dersom fergerutene mellom Drag og Kjøpsvik, og Bognes til Skarberget utvides med 15 minutter hver, vil sjåførene langs veien få bedre tid, mener NLF.

Stort tidspress på vogntogsjåfører som skal rekke tidsfrister og fergeavganger skaper farlige situasjoner i trafikken. Det mener rådgiver i Norges Lastebileier-Forbund, Frank Lauritz Jensen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Frykter det skal smelle

En vogntogsjåfør avisen Saltenposten har snakket med sier han er fortvilt over oppførselen til andre kolleger langs veien.

Under en kjøretur på E6 langs Langmyra i Kobbvatn rett før jul ble han selv vitne til en nestenulykke, da et annet vogntog tok en farlig forbikjøring.

– Det blir ikke bedre. Man går bare og venter på at det smeller for alvor, sier han til Saltenposten.

Se videoen fra sjåførens dashbordkamera under.

Denne videoen er fra desember i fjor. En utenlandsk sjåfør foretar en farlig forbikjøring på E6 ved Langmyra. Videoen er hentet fra en annen sjåførs dashbordkamera. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen er fra desember i fjor. En utenlandsk sjåfør foretar en farlig forbikjøring på E6 ved Langmyra. Videoen er hentet fra en annen sjåførs dashbordkamera.

Må rekke ferga

Rekker ikke sjåførene ferga fra Drag klokken 21.00, kommer de seg heller ikke tidsnok i retur fra Narvik. Det betyr at det må overnatte i bilen.

– De har så kort tid for å rekke ferga, at de utsetter seg selv og andre for fare ved at de presser grensen for det som ansees som god kjørekultur.

– Dette prøver vi selvfølgelig og komme til livs, men når folk føler de kan komme seg hjem å sove i egen seng, så velger de ofte den løsningen, sier Jensen.

Jensen og NLF tror problematikken med tidspress og ferger som skal rekkes er noe som sjåfører over hele landet kjenner på.

15 minutter er ikke nok

I januar i fjor fikk Statens vegvesen forespørselen om endring av rutetid fra NLF.

Etter en vurdering ble det besluttet at endringene i rutetidene ikke endres.

Det forteller Marte Sørø som er teamkoordinator for kontraktsoppfølging i fergeavdelingen hos vegvesenet.

– Vi er uenig i synspunktet til NLF i dette tilfellet, om at endring av rutetiden med 15 minutt øker trafikksikkerheten. Vi mener det ikke er nok tid, sier Sørø.

Marte Sørø i Statens vegvesen sier at 15 minutter ekstra ikke vil være nok for vogntogsjåførene på den aktuelle ruta. Foto: Anniken Westad / Statens vegvesen

Vegvesenet frykter de ekstra minuttene vil føre til at flere sjåfører vil prøve å rekke ferga.

De viser til at tiden som det tar fra sjåførene er ferdig med lossing på Fauske, til de er fremme på Drag, ikke strekker til. 15 minutter ekstra vil ikke endre det, mener dem.

– Ruten burde i så fall vært forskjøvet med en hel time. Men det blir vanskelig, for da må hele rutetabellen snus. Dette har heller ikke vært nøye vurdert, da forespørselen fra NLF var 15 minutt, og det anser ikke vi som trafikksikkert, sier Sørø.