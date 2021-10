– Temperaturene er høye til å være oktober, sier statsmeteorolog Dina Stabell.

For oktober er kanskje ikke måneden man skulle forvente deilige sommertemperaturer.

Men i Nordland var Setså i Saltdal kommune varmest i landet i dag morges, med 18,7 grader.

Senere har det blitt målt 19,4 grader som dagens varmeste i Narvik.

– Det er fordi det ligger et kraftig lavtrykk vest for Nordland, som tar med seg vind fra sør som gir veldig varme luftmasser. Skyene påvirker da bakketemperaturen. Hvis det hadde vært klarvær, er det ikke sikkert at det ville vært like varmt.

Derfor er det varmt

Men hvorfor er det varmere når det er overskyet? Er det ikke mer logisk at det blir varmere når solen får skinne ned på oss?

Nei, sier klimaforsker Hans Olav Hygen.

– Hovedskillet går mellom sommer- og vinterforhold. Om vinteren så taper vi mer energi til verdensrommet enn det vi får fra sola. Har vi et skylag over oss, fungerer det derimot som en varm dyne som ligger der og sender energi tilbake til bakken, og det blir varmt.

Men på ordentlig kalde vinterdager, er det sannsynlig at himmelen er blå og klar.

– Er det klare dager på vinteren, så er de som regel beinkalde. Da skal du være godt kledd. Men om sommeren så er solen så sterk og varm, og gir mye energi til nordmenn som setter seg til i solveggen.

Senja på søndag. Foto: Dag Arild Larsen

Kan bli sludd og snø

Men det betyr ikke at varmebølgen i Setså er spesiell i historisk sammenheng.

Klimaforsker Hygen sier at det har vært varmere i Nordland i oktober tidligere, blant annet i Brønnøysund og på Setså for noen år tilbake.

Nå ser det ut til at varmen holder seg, i hvert fall til i morgen.

– Det ser ut til å holde seg ganske stabilt utover dagen, og det vil være høye temperaturer i morgen, men kanskje ikke like høye som i dag, sier meteorolog Stabell.

Troms og Finnmark og Trøndelag har også hatt det ganske varmt i dag, blant annet over 18 grader i Trondheim. Mens det sørover i landet har blitt målt lavere temperaturer.

Ifølge forsker og statsmeteorolog, Eirik Samuelsen, som driver Eiriks Værblogg, har det aldri blitt målt over 15 grader i Tromsø to dager på rad i oktober.

Nå kan det derimot se ut til å bli både sludd og snø i slutten av uken.

- Men fortsatt er det usikkert hvor kaldt det bli, skriver han.