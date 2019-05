Folk kaster fra seg sykler og lar andre rydde opp: – Et miljøproblem

At flere av oss tenker miljøvennlig og lar bilen stå til fordel for sykkel, er i utgangspunktet positivt. Men hva når man kjøper seg ny sykkel? Eller den gamle sykkelen har gjort sitt, og man ikke har bruk for den lenger?

I Bodø har kommunen sett at mange sykler ikke blir tatt rede på. En del har stått fastlåst og opptatt plass på sykkelstativene i sentrum.

Nylig gikk kommunen til aksjon. De klipte opp låsene og leverte brukbare sykler til hittegods. Resten ble kondemnert.

– Vi har observerte dette over tid. I vinter tok vi en runde og registrerte sykler som stod i sentrum. De som fremdeles stod der i vår, tok vi og fjernet, forteller Harry Jakobsen i Bodø kommune.

Så langt har rundt 25 sykler blitt fjernet i sentrum. Men de er ikke ferdig med oppryddingen enda. I tiden fremover skal flere sykler fjernes.

Jakobsen sier at de har fått flere tips om henslengte sykler rundt om i byen etter at de fortalte om ryddingen på Facebook. Kommunen tar unna det de har kapasitet til.

– Noen må jo ta ansvar, ellers blir det stygt, sier Jakobsen.

Sykler slenges i elver og vann

NRK har spurt noen andre store kommuner i Norge om forlatte sykler.

Flere beskriver dette som en utfordring:

Byer om forlatte sykler: – Et problem Ekspandér faktaboks I Kristiansand forteller klima-og miljørådgiver Alena Bohackova at de rydder sykler fortløpende. Her finner dykkerklubben som regel sykler som har blitt slengt i sjøen hver gang de dykker. – Det er jo et problem at sykler står og ruster og opptar sykkelstativ, sier rådgiver Christen Egeland.

forteller klima-og miljørådgiver Alena Bohackova at de rydder sykler fortløpende. Her finner dykkerklubben som regel sykler som har blitt slengt i sjøen hver gang de dykker. – Det er jo et problem at sykler står og ruster og opptar sykkelstativ, sier rådgiver Christen Egeland. I Trondheim forteller rådgiver Anette Fenstad at de med jevne mellomrom har ryddeaksjoner. De finner sykler blant annet i Nidelva. – Det er nødvendig å fjerne sykler i bybildet et par ganger i året. Med bakgrunn i det kan man vel si at det er en viss utfordring at sykler etterlates, sier Fenstad.

forteller rådgiver Anette Fenstad at de med jevne mellomrom har ryddeaksjoner. De finner sykler blant annet i Nidelva. – Det er nødvendig å fjerne sykler i bybildet et par ganger i året. Med bakgrunn i det kan man vel si at det er en viss utfordring at sykler etterlates, sier Fenstad. I Oslo forteller byrådssekretær for miljø, Kari-Anne Isaksen (MDG), at det i hovedstaden er en utfordring med med at sykler kastes i elver og vann. Ved Bymiljøetatens siste aksjon i Akerselva i mai i år ble det tatt hånd om både sykler og de nye sparkesyklene som har kommet i byen.

forteller byrådssekretær for miljø, Kari-Anne Isaksen (MDG), at det i hovedstaden er en utfordring med med at sykler kastes i elver og vann. Ved Bymiljøetatens siste aksjon i Akerselva i mai i år ble det tatt hånd om både sykler og de nye sparkesyklene som har kommet i byen. I Fredrikstad sier kommunikasjonsrådgiver Tine Solberg Johansen at henslengte sykler er en utfordring. Om ikke et stort miljøproblem, så opplever kommunen at sykler slenges i bekker og tetter igjen innløpene til overvannsystem, samt legger seg på elvebunnen.

sier kommunikasjonsrådgiver Tine Solberg Johansen at henslengte sykler er en utfordring. Om ikke et stort miljøproblem, så opplever kommunen at sykler slenges i bekker og tetter igjen innløpene til overvannsystem, samt legger seg på elvebunnen. I andre kommuner som Bergen beskrives hensatte sykler som ikke et stort problem, men noe man har fokus på. Blant annet fordi eierløse sykler kan være et hinder for blinde, svaksynte og rullestolbrukere.

beskrives hensatte sykler som ikke et stort problem, men noe man har fokus på. Blant annet fordi eierløse sykler kan være et hinder for blinde, svaksynte og rullestolbrukere. I Bergen har kommunen hittil i år for øvrig tatt seg av 21 eierløse sykler.

I noen kommuner klistres det på en advarsel om at sykkelen vil bli fjernet, om eieren ikke fjerner den snart. Slik sikrer man at man ikke tar sykler som er i bruk.

Fredrik Myhre er marinbiolog og seniorrådgiver i WWF. Han sier at sykler dessverre er noe de ganske så ofte finner i naturen.

– Henslengte sykler har vært et miljøproblem lenge, og det ser dessverre ikke ut til å forsvinne med det første. Jeg finner til stadighet for eksempel nye sykler på havbunnen av Oslofjorden når jeg er ute og dykker.

Mange tilfeller kan skyldes at syklene har vært stjålet i utgangspunktet. Når tyven ikke har bruk for den lenger, dumpes den i naturen.

– Når det er sagt, så er det nok en rekke tilfeller også der folk ikke tar seg bryet med å returnere den gamle sykkelen sin til et godkjent avfallsmottak.

Dette har dessverre blitt et vanlig syn for dykkere, sier Fredrik Myhre i WWF. Foto: Fredrik Myhre / WWF

Skader dyrelivet

Til syvende og sist utgjør forlatte sykler nok en belastning for miljøet, påpeker Myhre.

Deler av en sykkel er plast, og disse brytes over tid ned til små biter. Biter som kan ende opp i blodomløpet til både dyr og mennesker.

– Folk må skjønne at syklene som dumpes skader dyrelivet i naturen over tid og sørge for at disse heller blir levert inn til et godkjent avfallsmottak.

– Det hadde også vært en god ide om sykkelprodusenter innførte et pantesystem for gamle sykler slik at de fikk en større verdi – også som avfall, sier Myhre.