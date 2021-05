Følger tett opp smittede i malmbåt

Narvik kommune følger tett opp besetningen om bord i malmskipet IVS Pebble Beach, der en person døde natt til onsdag denne uken. 16 av 18 besetningsmedlemmer har testet positivt for covid-19. Det ventes nye prøvesvar på de to som tidligere testet negativt. Karantenetiden til skipet løper fra siste positive svar.

Kommunen melder om at de har tett kontakt med de smittede, og at det ikke er meldt inn behov for helsehjelp.

Torsdag ble det gjennomført en klinisk sjekk av alle besetningsmedlemmene. Ingen er kritisk syke. De har fått medisinsk utstyr og oksygen om bord i skipet.

Det er fortsatt ikke kjent om personen som døde, døde av eller med covid-19. Personen skal obduseres.