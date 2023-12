Oppsummering av saka: Ekspander/minimer faktaboks I Mosjøen har de et unikt behandlingstilbud der mødre med fødselsdepresjon kan ha med seg babyen under innleggelse.

Psykologspesialist Malin Olsen Johansen mener at mødre som ikke skilles fra sitt spedbarn har et kortere og mindre alvorlig sykdomsforløp.

I hele Norge finnes det bare to senger der mor får ha med seg babyen sin under behandling; den ene i Orkdal i Trøndelag, den andre i Mosjøen i Nordland.

Mangel på slike tilbud kan føre til at mødre blir innlagt i akuttpsykiatrien, hvor de ikke får ha med seg babyen sin, noe som kan forverre tilstanden.

Olsen Johansen mener det burde være slike tilbud som i Mosjøen på alle distriktspsykiatriske sentre i Norge.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Stortinget å utrede behovet for behandlingssenter hvor mor kan være sammen med barnet ved alvorlig fødselsdepresjon. (Oppsummeringa er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.)

Fødselsdepresjon rammer mange tusen norske kvinner hvert år.

Mer enn hver tiende kvinne.

Likevel finnes det nesten ikke døgnbehandling i Norge der mor får ha med seg sitt nyfødte barn.

Johansen sier all erfaring viser at mor og spedbarnet ikke bør skilles fra hverandre.

– Vi vet jo at de mødrene som ikke skilles fra sitt spedbarn, har et kortere og mindre alvorlig sykdomsforløp, sier psykologspesialist i Helgelandssykehuset, Malin Olsen Johansen.

I hele landet finnes det bare to senger der mor får ha med seg babyen sin.

Begge ved distriktspsykiatriske sentre. Den ene i Orkdal i Trøndelag, den andre i Mosjøen i Nordland.

– Tilbudet her skiller seg primært ut med at du får ha med baby inn på avdelinga. Jeg har ikke lykkes med å finne andre sånne tilbud i psykisk helseværen i Norge i dag. Så det skiller seg ut.

Nylig fortalte NRK om Julianne Joakimsen Rydberg som opplevde å bli så syk da hun fikk sitt første barn i 2019 at det holdt på å gå helt galt.

Julianne slapp en innleggelse i psykiatrien. Men det hun opplevde har fått henne til å engasjere seg i saka.

– Forferdelig tungt

Engasjert er også psykologspesialisten i Mosjøen.

– Jeg har sett hvor forferdelig tungt det har vært for kvinner innlagt med fødselsdepresjon å ha byrden med å være adskilt fra babyen sin som en tilleggsfaktor.

Fakta om fødselsdepresjon: – Årsaken er ikke entydig Ekspander/minimer faktaboks Fødselsdepresjon er en sekkebetegnelse på psykiske lidelser som oppstår i den perinatale fasen. Det vil si fra unnfangelse til ca. ett år etter fødsel.

Fødselsdepresjon rammer mellom 7 prosent og 13 prosent av fødende kvinner (Stewart, 2016). I Norge betyr dette at mellom 4000 og 8000 kvinner utvikler fødselsdepresjon hvert år.

Det er store variasjoner i sykdomsbildet. For noen vil det være nok med for eksempel besøk hos fastlege og deltagelse i barselgrupper. For andre er det nødvendig ed behandling i psykiatrien.

Årsaken til fødselsdepresjon er ikke entydig. (kilde Helgelandssykehuset/psykologspesialist Malin Olsen Johansen og FHI)

Sjøl hadde hun en finger med i spillet da St. Olavs hospital i 2018 gikk foran og fikk oppretta tilbudet.

I år fikk hun i gang samme tilbud i Mosjøen.

– Mor legges inn sammen med spedbarn og partner i vår avdeling. Og da legges de inn i et eget hus eller en egen leilighet på området.

Hun forteller at mor kan bytte på å gå mellom voksenavdelinga og det huset som familien bor i. Og så samarbeider psykiatrien for voksne og barn på tvers for å gi best mulig behandling.

Pågangen har vært stor til tross for at de ikke har gått særlig aktivt ut og fortalt om tilbudet i Orkdal og i Mosjøen.

– Vi har også fått henvendelser fra andre helseregioner. Faktisk også fra Østlandet.

Hun understreker at du vil få tilbud om behandling uansett hvor du bor i landet hvis det er alvorlig nok.

– Men forskjellen mellom tilbudet vi har og resten er jo det at vi tilbyr å ha med baby inne i avdelinga.

TETT SAMARBEID: Psykologspesialist Erlend Lorentzen ved Døgnavdeling for barn, ungdom og familie i samtale med Malin Olsen Johansen ved DPS døgnavdeling for voksne Mosjøen. Sped- og småbarnsteam kan ha samspillsveiledning, mens de på døgnavdelinga for voksne behandler mor. Foto: Stine Skipnes/Helgelendingen

Mangelvare ellers i landet

Tilbudet med egne senger der mor får ha med seg babyen er altså mangelvare i resten av landet.

Dermed blir ofte det eneste tilbudet innleggelse i akuttpsykiatrien.

Der får mor ikke ha med seg babyen sin.

For dem som akuttinnlegges blir det gjerne «en bekreftelse på følelsen av å være en dårlig mor», forklarer hun.

– Du vil bare hjem til babyen din. Det er mye skam og skyld knytta til det å være syk, og overlate ansvaret til dem som er hjemme.

Dette kan føre til at pasienten skriver seg ut, men kommer inn igjen, sykere enn første gang, forklarer hun.

Dersom mor legges inn på akuttavdeling er det viktig at mor og spedbarn gjenforenes så snart som mulig, ifølge Malin Olsen Johansen.

Hun forteller at det å ha en fødselsdeprimert mor eller far, kan føre til skjevutvikling hos spedbarnet.

– Kan man unngå innleggelse i akuttpsykiatrien hvis det hadde vært sånne tilbud som i Orkdal og Mosjøen?

– Det er grunn til å anta det. Hvis man greier å komme inn med behandling så tidlig som mulig.

Norsk psykiatrisk forening: Akuttpsykiatrien er ikke alltid rett sted Foto: Thomas B. Eckhoff / Den norske legeforening Ekspander/minimer faktaboks Leder i Norsk psykiatrisk forening, psykiater Lars Lien, sier dette om at det finnes bare to slike tilbud i Norge: – Jeg tenker det sier noe om hvor neglisjert perinatal psykiatri er både i fagfeltet, men også av myndighetene. – Kan det være skadelig at mor og barn skilles? – Ja, særlig om det skjer over en lengre tid. Det handler jo ikke bare om tilknytning, men også å få melkeproduksjonen i gang med alle de viktige elementer som ligger i det. – Hva ønsker akuttpsykiatrien for disse pasientene? – Jeg mener at akuttpsykiatrien ønsker det beste, men dagens avdelinger med høyt belegg og pasienter med svært mange ulike diagnoser og adferd ikke alltid er rett sted for å skape god perinatal psykisk helse. Et godt alternativ hvis mulig kan være oppfølging av psykisk helseteam i kommunen og erfaren psykiske, sier Lars Lien.

Kommer en plan på nyåret

I 2023 fikk helsedirektoratet i oppdrag å «utrede behovet for behandlingssenter hvor mor kan være sammen med barnet ved alvorlig fødselsdepresjon»

Det var flertallet på Stortinget som ga departementet beskjed om å utrede dette.

I brevet fra departementet presiseres det at «det finnes få eller ingen slike tilbud (...) per i dag i Norge».

Helsedirektoratets svar på spørsmålene fra NRK: Foto: Rebecca Ravneberg Ekspander/minimer faktaboks Avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet sier i en e-post til NRK at de ikke har kjennskap til enkelttilbud i helseregionene. – Det er uansett hyggelig å høre om helsetjenestetilbud som folk er fornøyde med, sier hun. – Er det dette som er framtida og når vil man i så fall få på plass flere slike tilbud? – Dette spørsmålet må stilles til RHF-ene som har ansvar for helsetjenestetilbudet. – Dere jobber med å utrede behovet for lignende tilbud – hva kan dere si om det og når blir dere ferdige med å «svare ut» Stortinget på dette? – Rapporten er ferdigstilt i august i år, og oversendt HOD. – I dag må de fleste kvinner med alvorlig fødselsdepresjon legges inn på akuttavdeling uten barnet sitt – er dette et tilbud som er godt nok? – Det er Helsetilsynet som kan vurdere dette, sier Torunn Janbu i helsedirektoratet

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Nasjonal helse- og samhandlingsplan som legges fram på nyåret.

– Vi er opptatte av at gravide, kvinner som skal føde og nye foreldre skal få en så god og trygg opplevelse av fødsels- og barseltilbudet som mulig, sa statssekretær Karl Kristian Bekeng til NRK i november.

Han er positiv til utvikling av de nye behandlingstilbudene.

Mor kan bli sykere uten barnet sitt

I en del andre land, som Storbritannia, Australia og Frankrike vurderes mor-barn avdelinger i psykiatrien som «beste praksis».

Der er det integrerte barsel- og psykiatriske enheter.

Det har vi ikke i Norge.

Landsforeningen 1001 dager: – Håper modellen rulles ut nasjonalt Foto: PRIVAT Ekspander/minimer faktaboks Landsforeningen 1001 dager jobber med mental helse under graviditet og etter fødsel. – Vi er veldig glade for at slike tilbud endelig utvikles. Vi er spente på å høre fra kvinner som har benytta tilbudet for finne den gode balansen igjen. – Psykisk sykdom i denne livsfasen kan utvikle seg raskt. Det er derfor positivt at dem som har behov for behandling får et tilbud som inkluderer hele familien og dermed reduserer den totale belastningen. Det sier seg selv at to slike tilbud i Norge ikke er nok, understreker generalsekretær i 1001 dager, Lena Yri Engelsen. Og legger til: – Vi håper at denne modellen rulles ut nasjonalt. – Det trengs politisk vilje, ressurser og et solid kunnskapsløft. For at kvinner og deres ufødte/nyfødte barn og familier skal kunne bli møtt godt nok er det vesentlig at helsepersonell er utdanna i perinatal mental helse og jobber tverrfaglig, sier Lena Yri Engelsen i 1001 dager til NRK.

Olsen Johansen sier det kan forverre tilstanden til mor om hun må akuttinnlegges uten babyen sin.

Voksenpsykiatrisk døgnavdeling, DPS Mosjøen. Døgnavdelinga for voksne har behandlingsansvar for mor, mens sped- og småbarnsteam ved døgnavdeling for barn, ungdom og familie (BUP) har ansvaret for baby og tiltak retta mot familien. Foto: Privat/Tor Espen Forsmo

– Disse depresjonene er ikke bare en vanlig depresjon. Hvis vi bare behandler mor isolert sett, så gir det dårligere resultater enn når vi behandler mor og barn sammen.

I dag er det tilfeldigheter som avgjør hva slags tilbud du får, mener hun.

– Det vil jeg absolutt si at det er bingo. Det handler om hvem du møter på og hvilken kompetanse de har både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Hun er allerede i gang med å forske på behandlingsmetoden og skal ta doktorgrad på dette.

Skal forske for å finne ut om Orkdal-modellen virker Ekspander/minimer faktaboks Helgelandssykehuset og St. Olavs hospital går nå i gang med en «multisenter studie » for å undersøke om Orkdal-modellen fungerer i praksis.

De som står bak ønsker at tilbudet skal spres til resten av landet.

Malin Olsen Johansen er tilknytta forskningsgruppa «Klinisk psykologi» ved UiT og søker nå om midler til en doktorgrad.

Dette er et nasjonalt prosjekt der flere institusjoner samarbeider: UiT og NTNU, og St. Olavs og Helgeland sykehuset.

– Hva synes du om at dette er det vi har å tilby i dag, at det er bare to senger?

– Nei, jeg synes det er forferdelig trist. Vår erfaring er at det er absolutt nødvendig. Og at vi får til et godt samarbeid på tvers av voksen- og barnepsykiatrien.

Helst skulle det ha vært slike tilbud som i Mosjøen på alle distriktspsykiatriske sentre, mener Malin Olsen Johansen.

– Det skal være mulig å få til liknende samarbeid egentlig overalt. Det handler litt om prioritering.